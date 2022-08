Mondial 2022 : La RDC sera bel et bien représentée par Maitre Gims !

La RD Congo sera représentée au Qatar ! Absente sur la pelouse, le Congo sera représenté par le célèbre artiste Maitre Gims. Désigné « ambassadeur musical du Mondial 2022 », le célèbre chanteur congolais Gims interprètera l’hymne officiel de la compétition. L’annonce a été faite ce samedi 20 août 2022, par l’instance mondiale FIFA, repris par le média Foot Africa.

L’instance mondiale de Footbal, la FIFA, a dévoilé le clip de l’hymne musical du mondial 2022, ce samedi 20 août 2022 à travers son compte Youtube. Le titre produit spécialement pour la Coupe du Monde s’intitule «Arhbo». Il a été réalisé par l’artiste congolais en collaboration avec le chanteur portoricain Ozuna.

Il convient de noter que la FIFA a précisé que l’enregistrement sur lequel on entend chanter les supporters sera diffusé dans les stades qataris après chaque but lors de la compétition, et que cette bande sonore sera utilisée à chaque diffusion d’un match à la TV.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

