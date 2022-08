Chine : Des adolescents rivalisent de compétences en robotique lors de leurs vacances d’été à Nanning

Des enfants et adolescents de l’école primaire et du collège s’occupent bien lors de leurs vacances d’été en Chine. Ils rivalisent de compétences en intelligence artificielle à l’occasion d’un concours d’éducation à l’intelligence artificielle de Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi (sud de la Chine). C’est ce que nous rapporte le Quotidien du peuple chinois (un journal chinois) dans une publication parue ce 22 août 2022.

« Le Concours d’éducation à l’intelligence artificielle du Guangxi Beibuwan 2022 a débuté le 19 août au Centre international d’expositions de Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi (sud de la Chine) », a indiqué le Quotidien chinois.

Selon le journal, « plus de 4 500 élèves des écoles primaires et des collèges de la région ont participé à 16 épreuves, telles que les compétitions de robots à roues WER, aux drones SC et aux villes intelligentes à intelligence artificielle pendant 3 jours ».

En rappel, en juillet 2017, le gouvernement central chinois a établi un programme pour devenir le chef de file de l’Intelligence Artificielle d’ici à 2030, en surpassant technologiquement ses rivaux et en développant une industrie domestique pesant presque 150 milliards de dollars.

Sources : Quotidien du peuple/ Usbek&Rica

