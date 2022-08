Boromo : L’école formatrice de Blaise Compaoré ploie sous le poids de 102 ans !

L’école A de Boromo est une école centenaire. Elle trône fièrement dans la province des Balé (région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso) à quelques pas du Haut-commissariat. Malgré le poids de l’âge, elle continue de distiller de futurs cadres au pays des Hommes intègres à travers la formation de jeunes écoliers…

Sur un espace non clôturé, deux bâtiments de couleur brun orangé se dressent, comme pour affronter le ciel nuageux. Quelques arbres et arbustes trônent à côté, laissant apercevoir un paysage qui ressemble à une haie d’arbres de vie. C’est ce qui constitue l’âme et le corps de cette école centenaire aux lignes architecturales coloniales et des stigmates du temps qui n’entament en rien la robustesse de l’édifice.

L’école A de Boromo est une école coloniale. C’est l’une des premières écoles du Burkina Faso, pour ne pas dire de la colonie de Haute-Volta, puisqu’à sa création, ni la République de Haute-Volta ni le Burkina Faso n’existaient.

Nous avons découvert cette vieille école le 18 août 2022 lors du lancement de la campagne de reboisement des écoles du Burkina Faso, initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). École indigène à sa création, ce temple du savoir formera des cadres et autorités pour le Burkina. Qui l’eût cru ?

Créée en 1919 par le colonisateur, l’école existe toujours en 2022. Cent deux ans d’existence. Nous rencontrons le président des anciens élèves de l’école pour en savoir davantage sur l’histoire de l’école. Tien Lanssané est un ancien élève de l’école A de Boromo. Fier de son école, sourire aux lèvres, c’est lui qui s’empresse, d’ailleurs, de venir vers nous afin de raconter l’histoire « fabuleuse » de son école.

Le président des anciens élèves de Boromo, la cinquantaine bien sonnée, est de la promotion 1972-1973 de l’école A de Boromo. Il connait bien l’histoire de cette école. C’est à ce titre qu’il nous fait un bref historique de l’école centenaire dont il est aussi le produit.

À l’entendre, les premiers élèves de l’école ont d’abord été accueillis dans le garage du colonisateur, le Commandant de Cercle de l’époque. Par la suite, nous raconte notre interlocuteur, les jeunes pionniers de cette école ont été envoyés sur le site actuel de l’école en 1919 dans une classe sous paillote.

On l’appelait à l’époque l’école indigène. Au fil du temps, en 1952 précisément, le premier bâtiment en dur est sorti de terre pour offrir plus de commodités à ceux qui deviendront plus tard les intellectuels du Burkina Faso.

L’infrastructure, construite en brique de roches taillées, est toujours sur pied de nos jours, mais porte les stigmates du temps. Son revêtement délabré par endroit laisse apparaitre les briques en roches taillées. Fatiguée mais toujours debout ! Sa toiture un peu rougeâtre porte le poids de l’âge. Symbole de résilience !

Cette école a formé des cadres pour le Burkina

Une vieille marmite qui a su néanmoins faire de bonne sauce pour le Burkina. En effet, plusieurs cadres qui ont servi la mère patrie ont été sa progéniture. L’ancien président du Faso, Blaise Compaoré qui a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans, est sorti des entrailles de cette école.

À ce propos, Tien Lanssané nous révèle qu’en réalité, le père de l’ancien président Blaise Compaoré était un garde républicain en service à Boromo. Et c’est suite à cela qu’il a fait intégrer Blaise Compaoré à l’école A de Boromo.

Cependant, Blaise Compaoré n’a pas été le seul prodige formé par cette école. Il y a également l’ancien Ambassadeur affecté notamment à Moscou et à Copenhague, Obkiri Marc Yao, qui est également passé par cette école légendaire de Boromo, pour ne citer qu’eux.

Des Chiffres sur l’école A de Boromo en 2022

L’école A de Boromo continue son bonhomme de chemin. Elle ploie sous l’effet du temps, mais ne rompt pas. Elle est même toujours d’aplomb. Les données que l’on a pu obtenir du MENAPLN concernant l’école révèlent que le personnel enseignant en 2022 est de 16 enseignants, dont 7 hommes et 9 femmes. L’effectif des élèves en 2022 était de 567 dont 298 filles et 369 garçons. Le taux de succès au CEP en 2022 a été de 73,21 dont 68,85 filles et 78,43 garçons.

Cette année, le ministre en charge de l’Éducation nationale, Lionel Bilgo, a choisi l’école centenaire de Boromo comme le lieu du lancement de la campagne de reboisement des établissements scolaires du Burkina. Une manière, selon lui, de magnifier ce berceau de l’apprentissage scolaire au Burkina Faso.

L’école A de Boromo, centenaire, et l’une des premières écoles du Burkina Faso, il convient de le dire, doit être mieux valorisée et préservée. Pour l’instant, les populations de Boromo et les anciens élèves de l’école A de Boromo appellent de tous leurs vœux, entre autres, à la construction d’une clôture pour mieux protéger et couvrir l’établissement scolaire.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

