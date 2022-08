Burkina : Le Premier ministre s’offusque des retards et les absences dans l’administration publique

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a dans un grand entretien accordé à la RTB, ce 23 août 2022, fustigé le comportement de certains agents dans l’administration publique burkinabè. Il s’est offusqué du fait qu’actuellement certains agents continuent d’arriver en retard au travail ou de s’absenter régulièrement.

Albert Ouédraogo après six mois à la tête du gouvernement dit constater que l’administration publique n’est pas au service du citoyen. « Je constate avec amertume que ce (l’administration publique burkinabè, NDLR), n’est pas une administration de service. Quand un citoyen se rend au niveau de l’administration, on a l’impression que c’est un obligé. Il est parfois traité avec beaucoup de mépris, je dirais même maltraité », dénonce le Premier ministre Albert Ouédraogo.

Celui-ci a indiqué qu’aujourd’hui nous devons évoluer plutôt, « vers une administration de service » pour le citoyen.

En outre, il a fait noter que « l’une des tares majeures de l’administration publique burkinabè, c’est l’instabilité institutionnelle et la lourdeur administrative ». Pour lui, cela est une réalité.

Par ailleurs, il a déploré le fait qu’au niveau de l’administration publique, certains agents n’ont pas encore pris la mesure de la situation et l’urgence dans laquelle le pays se trouve aujourd’hui.

« Nous continuions toujours à fonctionner comme si nous étions dans une situation normale. Il y a des retards et l’absentéisme des agents. On continue d’aller en retard au travail, on continue de gérer les dossiers comme avant. Vraiment c’est regrettable », s’indigne, Albert Ouédraogo.

Néanmoins le Premier ministre a pour terminer reconnu que dans l’administration il y a certains agents qui, quand même, se dévouent à la tâche.

