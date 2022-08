Clap de fin pour la 7e édition de camp vacance humour

Les rideaux de la 7e édition de camp vacance humour se sont refermés ce jeudi 25 août 2022 à Ouagadougou. Le camp a été un cadre d’échange, d’apprentissage et vise la promotion de la cohésion sociale. Le thème retenu pour cette édition est « Le rire, facteur de cohésion communautaire et du vivre ensemble ».

La suite après cette publicité

Débuté le 8 août 2022, ce sont 22 jeunes gens venus de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Gaoua, Koudougou et même du Bénin qui ont pris part à l’édition 7 du camp vacance humour. Un camp, qui selon son promoteur, Jean Aimé Bayili alias Babenda de génération 2000 se veut une tribune pour occuper sainement les vacances, mais surtout professionnaliser le milieu humoristique, tout en y décelant des talents. « On tend aujourd’hui à faire de beaux et grands spectacles et donc il faut vraiment former les gens de fond en comble ».

Ainsi durant 16 jours, les apprenants ont eu droit à des cours d’apprentissages qui ont porté sur l’occupation scénique, la concentration, l’improvisation, l’écriture et la maîtrise du temps de scène.

Pour mener à bien la formation, Jean Aimé Bayili a pu compter sur la disponibilité et le savoir-faire de ses collègues humoristes, qui ont bien voulu partager leurs expériences avec les plus jeunes. Il s’est agi de Moussa petit sergent, gombo.com, son excellence Gérard, Michou, Benga, kabakourou…

Grâce à cette initiative, Jean Aimé Bayili nourrit l’espoir de créer un cadre d’expression pour les jeunes humoristes à travers la mise en place d’un centre de formation. « Durant c’est 7 ans, il y a eu beaucoup d’humoristes qui sont sortis de Camp vacance humour qui sont là qui font du bon travail sur le terrain », s’est-il exprimé avec fierté.

Au-delà de la formation humoristique, le camp a été un cadre d’échange et vise la promotion de la cohésion sociale, d’où le choix du thème « Le rire, facteur de cohésion communautaire et du vivre ensemble ».

A noter que la clôture a été marquée par une remise d’attestations aux participants. Une occasion pour les 22 apprenants à mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris à travers des prestations qui ont tenu en haleine les spectateurs.

Aminata Catherine SANOU et Amira SANOU (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite