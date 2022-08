La route nationale n°1 rouverte à la circulation ce vendredi 26 août

Le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun informe les usagers de la route nationale numéro1 reliant Ouaga à Bobo-Dioulasso que la voie, fermée aux usagers à son tronçon Boromo-Pà et ce depuis le dimanche 21 août 2022 pour fait de fortes pluies ayant littéralement submergé la chaussée la rendant complètement impraticable, est rouverte à la circulation ce vendredi 26 août 2022.

Le Gouverneur présente ses excuses à tous les usagers et riverains de cet axe pour l’ensemble des désagréments que la mesure a pu leur causer, les remercie pour leur sens élevé de la responsabilité par la patience dont ils ont fait montre et partant les invite au même élan de prudence.

Il tient en outre à féliciter l’ensemble des autorités et forces de sécurité de la province pour leur mobilisation et forte implication dans l’application de la mesure et la sécurité des usagers stationnés de part et d’autre du tronçon et de leurs biens.

