UEMOA : Les acteurs satisfaits des résultats engrangés par le PRADEU

Au bout de deux ans de mise en œuvre, les membres du programme régional d’appui à la décentralisation dans l’espace UEMOA (PRADEU) sont en conclave à Ouagadougou ce vendredi 26 août 2022, afin de dresser le bilan de l’ensemble des activités menées durant la période de mise en œuvre de ce programme financé par la coopération française à hauteur de 655 000 000 de francs CFA.

Redevabilité oblige ! Les membres du comité du comité de pilotage pour la clôture du programme régional d’appui à la décentralisation dans l’espace UEMOA (PRADEU) s’attèlent à l’exercice. Ils ont choisi la capitale du pays des Hommes intègres pour abriter cette rencontre.

Même s’il reste encore beaucoup à faire pour soulager la souffrance des populations, les différents acteurs du comité de pilotage pour la clôture du programme régional d’appui à la décentralisation dans l’espace UEMOA se félicitent des résultats engrangés durant les deux de mise en œuvre du programme.

«La mise en œuvre du PRADEU durant deux ans a permis d’engager des acquis qui méritent d’être reconnus et unanimement salués. En effet, le programme a contribué à résoudre un certain nombre de besoins essentiels à savoir, améliorer l’accès à l’eau potable à travers des réalisations des forages dans les zones rurales où la demande était très fortement exprimée», a assuré Alexis Coffi, représentant du président du conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA, par ailleurs, maire de la commune des lacs I au Togo.

Toujours au titre des acquis, Alexis Coffi a cité entre autres la réalisation des activités de renforcement de capacités à la maîtrise d’ouvrage local, le plaidoyer, l’appui à la mobilisation des ressources de financement par les collectivités territoriales et la mise en place d’un dispositif de financement des micros projets pour les jeunes et les femmes.

Alexis Coffi a avisé que la rencontre de Ouagadougou va leur permettre de ressortir des recommandations et des pistes pour la formulation d’une deuxième phase du projet pour soumettre à la coopération française pour espérer un financement.

Le conseiller de coopération régionale pour l’Afrique de l’Ouest, Houcine Dahmane a renseigné que le principal acquis et le résultat de ce programme restent la réalisation de 28 forages qui a permis d’améliorer l’accès à l’eau potable pour les populations des zones où le projet a intervenu.

Le maire de la commune de Niéllé en Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara admet que le PRADEU est un projet salutaire qui a permis aux populations de sa zone d’intervention de bénéficier d’eau potable, des financements, des activités génératrices de revenus. «Vous savez que dans notre zone, la problématique d’adduction d’eau potable est très prononcée, et grâce à ce projet, nous avons soulagé une bonne partie de nos populations », a-t-il complété.

Pour mémoire, le PRODEU a été initié afin de permettre aux collectivités territoriales de l’espace UEMOA de disposer des moyens pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer leurs politiques publiques en améliorant l’accès aux services et aux infrastructures fiables et abordables des populations notamment les plus vulnérables tout en favorisant le développement économique local et renforcer l’intégration régionale.

