Lutte contre le terrorisme : « Les choses bougent » (L’Émir du Liptako)

Le Premier ministre Albert Ouédraogo a reçu en audience au sein de la primature les acteurs économiques, et religieux ce vendredi 26 août 2022. A l’ordre du jour, il était question de revoir les différentes propositions en rapport avec le chronogramme de la transition pour la planification d’un prochain retour à l’ordre constitutionnel.

La suite après cette publicité

Les acteurs économiques et les leaders religieux ont tour à tour échangé avec le Premier ministre Albert Ouédraogo ce jour 26 août 2022 sur les termes de références relatifs au recueil de propositions pour actualiser le chronogramme de la transition.

Au sortir des échanges, Alfred Diendiéré, secrétaire général de la chambre nationale d’agriculture a laissé entendre que la rencontre leur a permis d’avoir de plus amples informations sur l’agenda qui a été arrêté, la mission qui est dévolue au comité technique, mais aussi de faire des observations concernant essentiellement la composition du comité technique.

Prioriser la paix et gérer la crise humanitaire

Cependant, les acteurs économiques ont indiqué que la priorité demeure le retour de la paix et par ricochet la gestion de la crise humanitaire. A les entendre, l’urgence se situe au retour effectif de tous les déplacés internes qui sont en majorité agriculteurs.

« Notre principale préoccupation est la sécurité alimentaire, la sécurité des producteurs agricoles, parce que le pays est dans une situation agricole cassée, alarmante tout de même. Pour nous les acteurs du monde rural, et du secteur privé, la priorité c’est véritablement que les Burkinabè vivent décemment chez eux, qu’ils puissent avoir suffisamment à manger.

Il faut maximiser le potentiel productif. Donc il faut sécuriser les terres. C’est d’abord le retour des personnes déplacées dont l’essentiel de ces personnes-là est en majorité des agriculteurs », a émis comme souhait Alexandre Kabré, Conseiller spécial du président de la chambre nationale d’agriculture.

Les choses bougent!

A la suite de l’entrevue avec les acteurs économiques, place a été faite aux leaders religieux pour leur tête-à-tête avec le Premier ministre Albert Ouédraogo. Leur porte-parole du jour, l’émir du Liptako a d’emblée rappelé à sa sortie d’audience que des objectifs bien définis avaient été fixés au début de la transition.

Tout comme les acteurs économiques, eux aussi, ont priorisé la reconquête complète du pays en exprimant leur attachement à la paix et à la sécurisation de tout le territoire. « Pour nous, chefs coutumiers, nous sommes beaucoup attachés à la paix et à la sécurité du pays. Savoir qui va faire quoi et à quelle période n’est pas très important.

Nous voulons que la personne vive en paix et en sécurité. Nous sommes sur le terrain, nous sommes dans des zones affectées et nous voyons que les choses bougent. Pour être honnête, les choses bougent », a notifié l’Émir du Liptako.

Aminata Catherine SANOU et Amira SANOU (stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite