Vacances artistiques : Les enfants illustrent leur savoir-faire lors de la clôture

L’Institut national de formation artistique et culturelle (INAFAC), sous l’égide du ministère en charge de la culture, a procédé à la cérémonie de clôture des vacances artistiques 2022. C’était ce vendredi 26 août, à Ouagadougou dans la mythique salle du CENASA. Sur scène, les enfants ont eu du plaisir à restituer ce qu’ils ont appris durant leur formation devant parents et amis.

Les vacances artistiques sont une activité de l’INAFAC qui a pour ambition de familiariser les enfants et les adolescents aux B.A.-BA des instruments modernes et traditionnels de musique tels que la batterie, le piano, le bendré , le djembé, mais aussi, les familiariser à la danse et aux arts plastiques.

« Cette aventure était parfaite, tout s’est très bien passé, j’étais fier de participer aux vacances artistiques et j’aimerais revenir l’année prochaine. Les encadreurs ont su être patients, sérieux et à la fois gentils avec nous. On a eu à apprendre ce qui était prévu. Nous avons appris plusieurs mélodies maintenant nous savons débrouiller et jouer. J’invite mes camarades qui n’ont pas encore pris part aux vacances de s’apprêter pour commencer avec nous l’année prochaine », a confié Andy Maël Dagoué, participant dans la section piano.

Aux vues des belles prestations et aux vues de l’engouement, le directeur général de la formation et de la recherche de la culture, Jacob Daboué, a exprimé sa joie et sa satisfaction en ne manquant pas de donner des conseils aux enfants et d’adresser des remerciements aux parents.

« Regardez ces enfants, nous sommes en train de les éveiller petit à petit à la chose culturelle et à la chose artistique. Plus grands, il y a des architectes, de grands peintres qui vont sortir de là. Il y a peut-être des décideurs de la nation parmi ces enfants.

Mais, s’ils n’ont pas appris à aimer la culture, je vous assure que lorsqu’on leur demandera de faire un arbitrage budgétaire ils vont dire de couper dans la culture. Cependant, s’ils ont compris que la culture est le ciment de la nation comme la langue déjà l’est, ces enfants, feront attention aux décisions », a expliqué Daboué Jacob, directeur général de la formation et de la recherche.

Adama Segda, représentante de la ministre en charge de la culture, a laissé entendre que c’est un sentiment de joie qui l’anime après cette démonstration du talent des enfants. Elle s’est dit éblouie.

« J’ai été émerveillée par tout ce que nous avons pu voir ce matin, par ces trois disciplines qui ont été à l’honneur : la musique, les arts plastiques et la danse. Les enfants ont sorti le meilleur d’eux-mêmes pour nous montrer de quoi ils sont capables et nous avons l’espoir que des talents seront promus à l’avenir pour le bonheur des arts et de tout le secteur de la culture », s’est ravie Adama Segda.

La clôture a été marquée par une remise d’attestations aux apprenants et par une visite de l’exposition du savoir-faire des enfants en art plastique.

Flora KARAMBIRI et Micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

