Organisation du concours du CAPES : Le Directeur des examens et concours du MENAPLN visite le centre du lycée mixte de Gounghin

Le Directeur général des Examens et Concours du ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (DGEC/MENAPLN), a procédé à la visite des centres d’examens du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement secondaire (CAPES) ce vendredi 26 aout 2022. Au total, 3 350 candidats prennent part à ce concours.

La suite après cette publicité

Les examens et concours du CAPES ont débuté ce vendredi tôt dans la matinée. Le DEGC/MENAPLN, Issa Ouédraogo a visité le centre de composition du lycée mixte de Gounghin dans le cadre de l’organisation des examens et concours du CAPES où un certain nombre d’enseignants qui veulent devenir professeurs au sein des lycées et collèges composent.

Au total, 3 350 candidats ont été inscrits pour ce concours du CAPES. Ces candidats, précise Issa Ouédraogo sont repartis dans trois (3) centres à Ouagadougou notamment au lycée mixte de Gounghin, au lycée Song-Taaba et au lycée Venégré. Ils seront donc évalués sur deux épreuves pour la phase écrite qui se déroulera sur une journée en attendant les épreuves pratiques qu’ils passeront dans les classes qu’ils tiennent.

Pour terminer, Issa Ouédraogo a tout de même relevé des difficultés mineures (absence de noms de certains candidats sur les fiches…) dans l’organisation des examens et concours du CAPES. Ce qui, dit-il, n’a pas entravé la bonne organisation du concours.

Welly TAMBOURA (Stagiaire) et Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite