Situation nationale : La FAIB encourage le gouvernement « à développer sa politique de la main tendue »

Ceci est une déclaration de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) sur la situation nationale au Burkina Faso.

Il n’est un secret pour personne que notre pays, le Burkina Faso, vit les jours parmi les plus sombres de son histoire.

La suite après cette publicité

Au moment où s’achève ce grand séminaire rassemblant plus de 700 imams et prêcheurs venus des quatre coins du pays, le Présidium de la Fédération des Associations islamiques du Burkina saisit cette occasion pour exhorter chaque fille et chaque fils de notre cher pays, le Burkina Faso, à se surpasser pour donner une chance de survie à la nation.

Oui, ceci est un devoir patriotique ; nous devons tous faire notre introspection et donner sa chance au Faso ; car la lutte contre l’insécurité est grandement handicapée par nos mauvais comportements.

Le diagnostic ? Il a déjà été fait et refait plus d’une fois. Et il laisse apparaître entre autres que nous, Burkinabè, jouons un rôle autodestructeur pernicieux en ce que désormais nous développons une insouciance suicidaire en propageant des messages qui incitent à :

– l’intolérance religieuse et l’intolérance ethnique qui peuvent être sources d’affrontements extrêmement violents,

– la stigmatisation ethnique et communautaire ;

– une haine politicienne qui ferme les cœurs au sens du pardon et les esprits aux appels à la réconciliation.

Tout cela se traduit par des discours haineux, véhéments et violents, particulièrement dans les médias et les réseaux dits sociaux ; des velléités d’affrontements physiques entre membres de cercles aux intérêts antagonistes sont même signalées. Nous déconstruisons ainsi allègrement notre cohésion sociale, notre vivre ensemble, notre solidarité et notre fraternité.

Dans ces conditions, comment pouvons-nous être unis et forts face à l’adversité ? Comment pouvons-nous générer les synergies nécessaires à la construction nationale ?

Comment le pouvons – nous, quand en plus de nous diviser, nous piétinons toutes les valeurs institutionnelles, sociétales, traditionnelles et même humaines qui peuvent nous servir de boussoles, de repères pour forger notre destin commun ?

Dans le Burkina d’aujourd’hui, il n’y a presque plus rien de sacré ! Par exemple, pour une opinion émise, un homme ou une femme des plus honorables et des plus respectés, ceux susceptibles d’être vus et présentés à raison comme des modèles sociaux, ne sont pas à l’abri de propos humiliants et irrévérencieux, de la part notamment des « habitants » les moins éduqués des réseaux sociaux.

Hélas, nous avons malheureusement de plus en plus tendance à vivre comme s’il n’y avait plus aucune règle, aucun principe, aucun code à respecter dans aucun domaine de la vie !

Il faut que tout cela change !

C’est pourquoi, au cours de ce séminaire, nous avons instruit nos imams et prêcheurs de travailler résolument à :

– faciliter l’apaisement des cœurs,

– promouvoir la réconciliation nationale et la restauration de la cohésion sociale

– stimuler la mobilisation générale pour le seul combat qui vaille aujourd’hui ; à savoir : une lutte multiforme et sans relâche pour recouvrer l’intégralité de notre territoire, pour le retour de la sécurité et de la paix.

A cet égard la F.A.I.B

– salue la mémoire de nos héros tombés dans la défense de la Patrie,

– exprime la profonde compassion et la solidarité de toute la communauté des musulmans à toutes les familles éplorées,

– souhaite un prompt rétablissement aux blessés,

– renouvelle sa solidarité et son soutien à toutes les personnes déplacées internes.

Nous prions Allah Le Tout-Puissant de placer sous sa protection l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité ainsi que leurs auxiliaires, les V.D.P.

Enfin, la F.A.I.B encourage le gouvernement dans ses efforts visant à éradiquer l’insécurité. Elle l’encourage à développer sa politique de la main tendue.

Elle encourage tous les acteurs politiques à transcender leurs intérêts partisans pour favoriser la culture d’une gouvernance vertueuse, du pardon et de la réconciliation nationale. C’est l’alternative qui nous reste pour refaire l’unité des cœurs et des esprits, recoudre le tissu social, fermenter l’unité de notre nation.

La Fédération des Associations Islamiques du Burkina réaffirme ici son engagement ferme et son soutien inconditionnel à toutes les initiatives visant à :

– recoudre le tissu social et promouvoir le dialogue ;

– favoriser la réconciliation nationale et le retour du vivre ensemble ;

– restaurer l’intégrité du territoire national.

Allah bénisse le Burkina Faso !

————————–

OUAGADOUGOU LE 28 AOUT 2022

Le Président

El Hadj Moussa KOANDA

Commandeur de l’Ordre National

Écouter l’article

publicite