Contexte de crise sécuritaire : Plus de 700 Imams et Prédicateurs du Burkina en conclave sur le discours à tenir

A l’initiative de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), plus de 700 Imams et Prédicateurs du Burkina Faso ont été réunis à Ouagadougou pour un séminaire de formation et de sensibilisation à leur endroit. L’ouverture officielle des travaux dudit séminaire est intervenue ce dimanche 28 août 2022 sous la présidence du président du présidium de la FAIB, El hadj Moussa Koanda.

L’objectif du présent séminaire de formation et de sensibilisation à l’attention des Imams et Prédicateurs du Burkina, a fait savoir le président du comité d’organisation, répond au désir de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) de réguler le discours islamique, surtout dans le contexte d’insécurité actuel de notre pays.

Pour cela, dit-il, quatre éminents Docteurs en théologie islamique, dont Dr Aboubacar Doukouré, Dr Mohamed Isaac Kindo, Dr Sidi Mohamed Maïga II ont été appelés afin de coanimer le séminaire qui se déroulera sous forme de panel autour de quatre sous-thèmes : « les spécificités du discours islamique dans un contexte d’insécurité ; l’attitude du musulman vis-à-vis des divergences entre les grandes écoles juridiques ; droits et devoir du musulman vis-à-vis des détenteurs de l’autorité et les exigences du vivre ensemble », les a-t-il cités.

El hadj Hassane Siénou, au nom des parrains de la cérémonie, a loué l’initiative de la FAIB. Et a invité les initiateurs à aller de l’avant. Cela, sans manquer d’apporter leur soutien. « Nous apportons notre soutien total à l’initiative et nous nous rangeons auprès de la FAIB pour l’aider à atteindre ses objectifs à court, long et moyen terme », a-t-il laissé entendre.

Le président du présidium de la FAIB, par ailleurs patron de la cérémonie, El hadj Moussa Koanda, a estimé à plus de 700, les Imams et prédicateurs présents. « Les participants à ce séminaire, plus de 700 Imams et Prédicateurs, sont ceux-là qui prennent la parole au nom de l’islam, diffusant le message de la paix et de tolérance de l’islam aux quatre coins de notre pays. Ce sont des leaders au sein de notre communauté. Des personnes dont la voix porte », a-t-il indiqué.

Pour lui, ce séminaire est une aubaine pour ces derniers d’approfondir leurs connaissances et leur niveau d’information sur le phénomène du terrorisme et tout son lot de corollaires. « Ce séminaire est une excellente occasion pour approfondir vos connaissances et votre niveau d’information sur ce phénomène que nous déplorons et combattons.

Il doit vous permettre aussi, d’examiner ensemble, pour vous-mêmes, comment vous accomplissez vos missions de prêcheurs ou d’imams auprès de la population, dans la mosquée, le village, les stations de radio ou de télévision ou de cérémonies diverses », a aussi mentionné El hadj Moussa Koanda.

« Le discours islamique dans un contexte d’insécurité » est le thème du séminaire de formation et de sensibilisation.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

