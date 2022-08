Burkina Faso : Des natifs d’août laissent parler leur cœur une fois de plus

Les natifs d’août ou le collectif « Aoûtversaire » se sont rendus au centre de récupération nutritionnelle (CREN) de l’Hôpital Saint-Camille de Ouagadougou et à l’association pour la promotion des droits des orphelins et des personnes marginalisées (APDOPM), ce samedi 27 aout 2022. Le but était pour les « Aoûtistes » de tenir une de leurs activités phares qui marque d’une pierre blanche comme à l’accoutumée, leur mois de naissance. Ces derniers y sont allés les mains chargées.

La suite après cette publicité

‌Cette année comme depuis 4 ans maintenant, un groupe de personnes toutes natives du mois d’août ont décidé de se mettre ensemble et fêter leur anniversaire autrement. Fêter son anniversaire autrement pour donner un peu de sourire aux personnes étant dans le besoin est leur crédo.

Pour la 4e édition, ils ont choisi le centre de récupération nutritionnelle de l’hôpital Saint-Camille et l’association APDOPM qui œuvre pour la promotion des droits des orphelins et des personnes marginalisées, pour effectuer des dons en vivres et en non vivres.

‌Le premier lieu qui a reçu la visite des « Aoûtistes » est le CREN de l’Hôpital Saint-Camille. Après une visite et une petite causerie avec les femmes du centre, le collectif a remis du lait, du savon, de la farine de bouillie, des couches, du riz, du sel, du sucre, des vêtements… à la sœur accompagnatrice.

‌Sur le deuxième site du don, c’est à dire au niveau de l’association APDOPM, c’est le même scénario qui se reproduit. L’association a reçu du collectif la même composition qu’au niveau du CREN. En plus de cela, ils ont reçu des sacs de maïs, des livres et cahiers d’écoliers et des serviettes hygiéniques pour les jeunes filles.

‌La valeur du don sur les deux sites est estimée à plus d’un million deux cent mille francs CFA. Notons que le collectif ne bénéficie pas d’aide extérieure mais fonctionne uniquement avec les cotisations des membres qui se font en interne.

Aicha Belem, présidente adjointe du comité d’organisation du collectif Aoûtversaire acte 4 a laissé entendre que ce geste marque leur volonté d’accompagner au minimum les enfants défavorisés et malnutris.

« Nous venons soulager un tant soit peu leur douleur car nous savons que ce n’est pas facile pour eux. Nous voyons les situations que ces personnes vivent au quotidien. Nous ne pouvons pas les aider chaque jour mais par cet acte, nous donnons une partie de nous qui nous est cher », a laissé entendre Aicha Belem.

Ouédraogo Wend-Panga Moussa, président fondateur de l’association pour la promotion des droits des orphelins et des personnes marginalisées, a salué à sa juste valeur, l’aide du collectif. Les larmes aux yeux, il a révélé que ce geste répond énormément aux besoins de leur association qui est aujourd’hui une famille.

« Ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance qui nous animent. Nous sommes ravis de leur passage et de leur soutien. Nous sommes sans mots car le geste est vraiment touchant. Nous prions que Dieu les bénisse abondamment pour qu’ils continuent de mener leurs actions louables », a souhaité Ouédraogo Wend-Panga Moussa.

A ce jour, l’association compte huit adultes et dix-huit enfants dont la plus jeune à 9 mois et a été abandonnée par ses parents. Il convient de préciser que tous les enfants en âge d’aller à l’école sont scolarisés et tous nourris aux frais du couple qui se débrouille tant bien que mal pour subvenir aux besoins de tous ces enfants.

Rappelons que bien avant ce don, le collectif a auparavant fait don de poches de sang et s’est retrouvé pour une séance d’aérobic afin de raffermir les liens.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

publicite