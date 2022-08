Ouagadougou : Un barbecue pour sensibiliser sur la sécurité routière

Les membres de l’association Zéro Goutte de Sang sur la route ont décidé de sortir du sérieux habituel et de la routine, pour faire une sensibilisation dans la bonne humeur sur les questions de sécurité routière. C’était à travers un « Barbecue de la sécurité routière » qui a eu lieu ce samedi 27 août 2022 à Ouagadougou.

« La particularité de cette journée c’est que nous avons essayé de trouver un cadre qui sort du cadre classique. Il fallait recréer, trouver quelque chose pour épanouir et sortir de l’ordinaire. Vous savez, parler de la sécurité routière n’est pas chose aisée.

Ce sont des questions qui ennuient et qui ne font pas plaisir. C’est pour cela que nous avons organisé ce barbecue pour se détendre et discuter dans la bonne humeur sur les questions de sécurité routière », a expliqué de prime abord Moumouni Koudougou, responsable du groupe circulation de Ouaga sur Facebook et président de l’association Zéro Goutte de Sang sur la route.

Dès le parking, il faut noter que le constat démontrait que le message passe et que les gens prennent de plus en plus conscience de la nécessité de se protéger en circulation. En effet, la grande majorité des motos avaient des casques qui y étaient accrochés.

Ces actions représentent des motifs de satisfaction pour Moumouni Koudougou qui a plus loin laissé entendre qu’ils sont optimistes quant au changement complet de mentalité sur la question de sécurité routière.

Le moment de barbecue a été ponctué par des témoignages sur les accidents de la route qui ont fait par des victimes. Également des jeux de culture générale sur le code de la route et la circulation routière ont été faits. Les participants sont repartis avec de nombreux lots tels que des casques et des ceintures de sécurité.

Notons que l’association Zéro goutte de sang sur la route mène des actions de sensibilisations, de promotion de la sécurité routière, mais aussi des actions tendant à exhorter à la citoyenneté et au civisme.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

