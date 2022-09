Hadj 2022 au Burkina Faso : « Un bilan globalement satisfaisant » selon les organisateurs

Le comité d’organisation du Hadj 2022 a fait le bilan du déroulement de celui-ci, un mois après le dernier vol, ce jeudi 1er septembre 2022 à Ouagadougou. Ce qu’il faut retenir en cette année, c’est que tout s’est bien déroulé n’eut été le non retour de 5 pèlerins selon le comité d’organisation du Hadj 2022.

La suite après cette publicité

Un mois après les derniers vols retour des pèlerins, le Comité National de Suivie du Pèlerinage à la Mecque (CNSPM) a fait le bilan du déroulement et de l’organisation du 5ème pilier de l’islam au Burkina Faso.

« Un bilan globalement satisfaisant » selon le Secrétaire Permanent (SP) de suivi des pèlerinages religieux, Mamadou Sawadogo, et cela, grâce aux multiples soutiens du ministère en charge de la santé, des transporteurs aériens et l’esprit d’entente entre les acteurs concernés.

La conséquence de ces soutiens ont conduit selon lui aux chiffres suivants. «Malgré l’annonce tardive de la tenue du Hadj cette année (…) nous avons en quatre mois accompli un travail appréciable sans fausse modestie (…). En effet, 3778 pèlerins sont partis en Arabie Saoudite et 3773 sont revenus. 3 décès ont été enregistrés et deux cas de malades toujours en soins en Arabie Saoudite », a-t-il déclaré.

Cependant, tout n’a pas été que rose dans l’organisation à écouter Mamadou Sawadogo. De ces difficultés, il a cité entre autres l’annonce tardive des programmes de vols, la signature tardive des contrats de location des sièges du comité à Médine et à la Mecque, l’absence de synergie entre les acteurs, et des difficultés d’embarquement de l’eau bénite (ZAM ZAM) etc.

« Pour surmonter à l’avenir ces difficultés, nous envisageons : la fixation d’une date butoir pour la sélection du transporteur aérien, la mise à disposition de la liste des pèlerins (…) entre 3 jours à une semaines(…), la sensibilisation des pèlerins sur la discipline et les pratiques interdites (….) », a cité Mamadou Sawadogo comme solutions en perspective.

Il faut dire que ce bilan fournit est le fruit de 4 mois d’organisation à en croire le comité d’organisation. Aussi, aux dernières nouvelles, parmi les 2 pèlerins malades qui étaient pris en charge en Arabie Saoudite, l’un a déjà rejoint le bercail.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite