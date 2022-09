« A la montée des couleurs on parle d’un peuple, d’un pays, d’une terre, d’une unité », (Lionel Bilgo)

Le ministère en charge de l’éducation nationale a organisé une cérémonie de montée des couleurs ce lundi 5 septembre 2022 à Ouagadougou. L’occasion marque également la rentrée administrative au sein de ce département ministériel placé sous le leadership de Lionel Bilgo.

C’est la rentrée administrative au ministère en charge de l’éducation nationale en marge de la rentrée scolaire 2022-2023. A effet, le personnel administratif s’est retrouvé en cette matinée du lundi 5 septembre 2022 autour du drapeau et de leur ministre de tutelle pour la montée des couleurs. A l’issue de cette brève cérémonie mais très importante, le ministre en charge de l’éducation nationale, Lionel Bilgo s’est adressé à ses collaborateurs.

« À la montée des couleurs, on ne parle pas de religion. A la montée des couleurs on ne parle pas d’ethnie. A la montée des couleurs on ne parle pas de fonction. A la montée des couleurs on parle d’un peuple, d’un pays, d’une terre, d’une unité.

C’est le seul moment où la chanson qui retentit dans nos cœurs et qui sort de nos lèvres, nous invite à la communion et à réfléchir que ce qui nous lie, c’est cette terre de nos ancêtres. C’est cet hymne national, c’est ce drapeau qui monte et qui fait vibrer nos cœurs, et qui fait chanter nos lèvres et qui nous redit encore une fois que par cette nationalité, au nom de cette nationalité, au nom de cette terre, au nom de ces enfants qui ne sont même pas encore nés le Burkina Faso restera debout, parce que vous êtes debout.

L’air que nous respirons, ne nous est pas facturé. Cette terre que nous avons héritée n’est qu’un héritage. Aucun mérite, car il n’a été demandé à personne d’entre nous, s’il voulait être Burkinabè ou non. Alors chérissons cette terre, chérissons-nous les uns les autres.

Prenons soin de nous tous, les uns et les autres dans une sincérité, dans un amour sans frontière, dans une détermination sans fin. Et alors à partir de ce moment-là, lorsque nous saurons nous oublier individuellement pour ne penser qu’à la collectivité. Je vous assure, le Burkina brillera de mille feux.

Que Dieu bénisse ce Burkina Faso, que Dieu bénisse le ministère de l’éducation nationale, que Dieu bénisse le ministère de l’enseignement supérieur, que Dieu bénisse les agents de la fonction publique, que Dieu bénisse cette terre. Et je vous souhaite mes dames et messieurs, une bonne semaine », a-t-il terminé.

Willy SAGBE et Micheline OUEDRAOGO

Burkina24

Écouter l’article

