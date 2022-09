Tournoi Maracaña minime Béog-nèeré : Zagalo sacré vainqueur de la 6ème édition

La 6ème édition du tournoi Maracaña minime Béog-nèeré, dans le quartier Pagalayiri de Ouagadougou a refermé ses portes, ce dimanche 18 septembre 2022. Sur les 20 équipes qui ont pris part à cette compétition, c’est l’équipe de Zagalo et celle de NASA qui sont parvenues à la finale, qui s’est soldée par la victoire de celle citée premièrement sur un score de 3 à 1 aux séances des tirs aux buts.

Débuté depuis le 15 août 2022, c’est finalement ce dimanche 18 septembre 2022 que la 6ème édition du tournoi Maracaña minime Béog-nèeré a connu ses dernières minutes de jeu. A cette étape, deux équipes, sur les 20 en lice se sont affrontées pour connaître le champion de cette édition. Il s’agit de l’équipe de Zagalo qui était opposée à celle de NASA.

Une rencontre qui a été digne d’une finale puisque les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 1 but partout jusqu’au coup de sifflé final. Il a fallu attendre les séances des tirs aux buts pour que l’équipe de Zagalo puisse s’imposer sur le score de 3 à 1.

« Ça fait la 6ème édition. Et je suis aujourd’hui un homme comblé de joie parce que depuis 7 ans maintenant, nous avons eu à placer pas mal de joueurs issus de ce tournoi. Nous avons même des joueurs qui ont eu à signer même à l’extérieur. L’objectif, c’est la base, on doit commencer avec eux pour réussir à former les joueurs », a indiqué le Promoteur Hippolyte Nikiéma.

Un objectif salué par le parrain de l’édition Hermann Nikiéma, pour qui, cette initiative est un bon moyen de cohésion dans le quartier. « Le Burkina Faso a actuellement besoin de cohésion sociale. Le Burkina traverse des moments difficiles et c’est ensemble que nous pourrons relever ces défis. Et c’est ensemble également que nous assistons à l’évolution de nos enfants sur le terrain et c’est quelque chose de très bien. Le message de cette compétition, c’est vraiment le vivre ensemble », a-t-il salué.

En termes de gains, le premier 1er prix a remporté la somme de 75 000F CFA plus le trophée, l’équipe perdante a quant à elle empoché une enveloppe de 50 000F CFA. Les deux équipes ont également reçu plusieurs autres lots dont des jeux de maillots et des ballons.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

