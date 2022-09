Dossier Dabo Boukary : L’UNIR-MPS rend hommage à Me Bénéwendé Stanislas Sankara

Ceci est une déclaration de l’UNIR-MPS en hommage à Me Bénéwendé Stanislas Sankara pour son combat dans le Dossier Dabo Boukary.

Aujourd’hui 19 septembre 2022, s’est ouvert le procès Dabo Boukary, étudiant en 7ème année de médecine assassiné à la suite d’une répression sauvage et barbare menée par la garde prétorienne (Régiment de Sécurité Présidentielle, ex-RSP) du pouvoir du moment, le 19 mai 1990 lors d’une grève des étudiants.

Ère de tyrannie, de kidnapping et d’assassinat, avec la caution de l’impunité d’une justice à l’époque aux ordres, la famille Dabo a courageusement refusé de cautionner l’impunité, en dépit des pressions et manipulations diverses.

C’est alors que Me Bénéwendé Stanislas Sankara, au péril de sa vie et de celui des membres de sa famille, se constitua pour réclamer justice pour Dabo Boukary.

En dépit des craintes révérencielles que suscitaient les puissants de cette époque macabre et des sarcasmes de leurs larbins, il n’a point lâché la famille Dabo et le monde estudiantin, qui sont restés debout avec lui pour réclamer Justice.

Alors que l’histoire lui donne raison par l’ouverture de ce procès, l’UNIR-MPS, veut rendre un vibrant hommage à l’avocat, à la voix des sans voix, à l’homme de constance : Me Bénéwendé Stanislas Sankara.

Le parti voudrait lui reconnaître ici, le courage, l’audace, la ténacité, l’intégrité et le refus de l’injustice comme valeurs intrinsèques à sa personnalité. L’UNIR-MPS voudrait par la même occasion saluer la noblesse de la lutte de son Président.

Dans la même veine, l’UNIR-MPS, tient à magnifier le courage et la détermination de la famille Dabo et féliciter les élèves et étudiants pour leur constante mobilisation et leur refus de l’impunité.

L’UNIR-MPS, croit en la justice de notre pays et l’appelle à dire le droit et rien que le droit afin que plus jamais pareille lâcheté ne se reproduise, à un moment où nos libertés chèrement acquises sont menacées.

Pas un pas sans le peuple !

Avec le peuple victoire !

La patrie ou la mort nous vaincrons.

Ouagadougou le 19/9/2022

Pour l’UNIR-MPS

Le 1er vice-président

Pr Marie Augustin LOADA

