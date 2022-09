Royaume-Uni : La reine Elizabeth II repose au château de Windsor

Royaume-Uni – La reine Elizabeth II a été inhumée hier lundi 19 septembre 2022 dans la soirée dans la chapelle Saint-George de son château de Windsor après une journée de funérailles qui a ému tous ses compatriotes.

La suite après cette publicité

Pendant 12 jours d’hommages à la suite de sa disparition le 08 Septembre dernier, la reine Elizabeth II a été portée en terre ce lundi 19 Septembre 2022 au cours au cours d’une cérémonie planifiée depuis au moins 20 ans et chargée d’une immense émotion populaire et soigneusement mise en scène, avec toute la pompe des traditions séculaires de la monarchie britannique.

Aux côtés du nouveau roi, Charles III et de la famille royale, des chefs d’État et de gouvernement du monde entier, dont les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron ; les six anciens Premiers ministres britanniques encore en vie, de John Major à Boris Johnson ; et les têtes couronnées européennes, du roi d’Espagne Felipe VI au roi Philippe de Belgique en passant par le prince Albert de Monaco sont tous présents.

« Dans un discours connu, prononcé pour ses 21 ans, sa défunte Majesté a déclaré que sa vie entière serait consacrée au service de la nation et du Commonwealth », a rappelé l’archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l’Église anglicane qui était dirigée par la reine.

« Rarement une promesse aura été aussi bien tenue », a-t-il ajouté. Selon lui, rendant hommage à une reine « joyeuse, présente pour tant de monde, touchant une multitude de vies ». La cérémonie s’est achevée par deux minutes de silence observées à travers le pays, avant l’hymne national qui désormais célèbre Charles III, God Save the King.

Après un défilé réunissant 6 000 soldats à travers Londres, le cercueil a rejoint Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de la capitale britannique. Jetant une fleur, applaudissant ou essuyant une larme, des milliers de personnes se sont massées le long des routes menant à la résidence où Elizabeth, encore princesse, s’était réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a passé l’essentiel de ses dernières années.

C’est ainsi que la reine Elizabeth II a à jamais dit Adieu au monde entier avant de se ranger près de son époux Philip, dans le mémorial George VI de la chapelle, où dorment les parents d’Elizabeth II et de sa sœur Margaret.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

Écouter l’article

publicite