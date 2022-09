Balai Citoyen : « Ollo Mathias Kambou est un prisonnier d’opinion »

Ceci est une déclaration du Mouvement Le Balai Citoyen appelant à une mobilisation ce vendredi 23 septembre 2022 au Tribunal de grande instance Ouaga I pour soutenir Ollo Mathias Kambou.

Après une première audience ce 16 septembre 2022 soldée par un renvoi et un refus d’accorder la liberté provisoire à notre camarade Ollo Mathias Kambou (KAMAO), le procès Damiba # Kambou revient ce vendredi 23 septembre 2022 à 08h.

La suite après cette publicité

« Outrage public au chef de l’État ». Voilà ce qui est reproché à KAMAO, une infraction du moyen-âge, comme l’a si bien rappelé l’un de nos avocats Me Prospère Farama, et caractéristique des régimes dictatoriaux si bien incarnés ici par le MPSR.

Il s’agit à tous points de vue d’un procès politique.

Pour le Balai Citoyen, il n’y a pas de doute :

Ce procès est en lui-même un déni des libertés d’opinion et d’expression chèrement acquises de haute lutte dans notre pays ;

Ce procès est une agression contre la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance chers au peuple burkinabè et à notre organisation ;

Ce procès est un signal fort de la dérive totalitaire du régime du MPRS, qui pense pouvoir noyer son échec cuisant sur le plan sécuritaire, humanitaire et socio-économique par des menaces, agressions et procédures judiciaires à caractères politiques.

Le mouvement le Balai Citoyen, attaché aux principes de l’Etat de droit et de la démocratie, sait compter sur l’indépendance de la justice burkinabè et met en garde le MPSR quant aux conséquences que son obstination à brimer toutes les voix dissonantes à sa gestion chaotique et catastrophique pourrait engendrer.

LA DICTATURE ET LE TOTALITARISME NE PASSERONT PAS !

KAMAO est un prisonnier d’opinion. Sortons toutes et tous ce vendredi 23 septembre 2022 au TGI Ouaga I pour être témoins du procès contre la liberté d’opinion et d’expression.

Notre nombre est notre force !

Ensemble, on n’est jamais seul !

Pour le Balai Citoyen, la coordination nationale.

Écouter l’article

publicite