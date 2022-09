Évolution de Méta vers le Métavers : La moitié de la Fortune de Mark Zuckerberg partie en fumée

Les déboires de Meta ont des répercussions sur la fortune de son PDG, Mark Zuckerberg. Et si l’année écoulée est difficile pour à peu près tous les géants des technologies américains, elle l’est tout particulièrement pour le fondateur de Facebook. Sa fortune a été divisée par 2 et a continué de s’évaporer selon le site Business AM dans sa parution de ce mardi 20 septembre 2022.

La suite après cette publicité

En février 2022, Mark Zuckerberg a accusé une perte de 31 milliards de dollars en actions. Il s’agissait de la deuxième plus importante perte causée par une baisse du cours d’une action. Malheureusement pour lui, elle ne fut pas la dernière. Au cours des 12 derniers mois, le PDG de Meta a en effet vu sa fortune se réduire de moitié, avant d’accuser de nouvelles pertes.

Au final, ce sont plus de 71 milliards de dollars qui se sont évaporés – selon l’indice Bloomberg Billionaires –, et ce, en grande partie à cause de la nouvelle stratégie adoptée par le groupe Meta. L’ex-Facebook ne fait en effet plus des réseaux sociaux sa priorité, mais mise son avenir sur le métavers. Ces pertes s’expliquent pas les mois difficiles rencontrés par Meta.

L’année dernière, l’entreprise a entamé un tournant historique, s’orientant vers le métavers, le soi-disant avenir des médias sociaux, dont le concept a encore du mal à convaincre. Une réorientation qui a déjà coûté cher à Meta, au sens propre comme au sens figuré et son PDG en a fait les frais.

Un important budget a en effet été alloué au développement du monde virtuel sur lequel Meta parie énormément. Sauf que pour l’instant, la mayonnaise ne prend pas.

Source: Business AM

Écouter l’article

publicite