Burkina # Îles Comores : Hubert Velud compte injecter du sang neuf contre les Cœlacanthes

Les Étalons du Burkina Faso affrontent ce mardi 27 septembre 2022, les Cœlacanthes des îles Comores au compte des matchs amicaux des fenêtres internationales de la FIFA à 17h GMT. Pour cette deuxième rencontre du 11 national, l’entraîneur Hubert Velud a promis ce lundi 26 septembre 2022 jouer la carte de l’insertion de nouveau sang tout en misant également sur la prudence.

Après leur rencontre contre l’équipe des léopards de la RD Congo, les Étalons du Burkina doivent une foi de plus prouver, sur la pelouse du Maroc, ce mardi 27 septembre 2022 contre les Comores.

Une rencontre qui devrait consolider leur statut « d’équipe en forme » en ces fenêtres internationales de la FIFA. Un défi que le coach Hubert Velud a assuré relever grâce à la rotation de l’équipe.

« Je m’attendais à plus de lourdeur et de fatigue après la rencontre contre la RDC. Mais en fait, hier et aujourd’hui, tout se passe bien ; donc on verra demain. Quand on veut jouer après trois jours comme ça, il faut être très attentif à la préparation physique. L’équipe va tourner donc il y aura une belle partie de l’équipe qui n’a pas joué l’autre jour. On compte vraiment sur les entrants pour nous apporter de la fraîcheur (…) », a déclaré Hubert Velud.

Cependant il a également reconnu la « lourdeur » de sa tâche au regard de la qualité des Cœlacanthes. « C’est une équipe qui n’est pas facile à jouer, elle est regroupée et défend bien. Ils ont des joueurs rapides devant (…). Avec cette méthode, ils ont fait une bonne CAN. Donc, ils peuvent nous causer des problèmes, comme n’importe quelle équipe d’ailleurs. Faudra être attentif à pas mal de choses. Mais on a envie de s’imposer, avoir le monopole du ballon, mais ça c’est facile à dire avant le match », a-t-il avancé.

En rappel, pour cette fenêtre internationale, Hubert Velud a fait appel à 25 Étalons qui vont défendre les couleurs nationales, soit trois nouveaux visages.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

