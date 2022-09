1re session ordinaire 2022 du COTEMS : Vers un meilleur suivi des mutuelles sociales et faitières

Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale tient, du 28 au 30 septembre 2022, la première session ordinaire 2022 du Comité technique de la mutualité sociale (COTEMS). Il est alors intervenu ce mercredi 28 septembre 2022 à Ouagadougou, l’ouverture officielle des travaux de ladite session.

André Gansonré, chargé de mission, représentant le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et au nom du Vice-président du Comité technique de la mutualité sociale (COTEMS), a fait savoir les objectifs de cette première session ordinaire de l’année 2022.

Il sera question, dit-il, de mener des réflexions sur « les modalités d’octroi des agréments aux mutuelles sociales et faitières considérées comme agréées conformément aux dispositions de l’article 15 du décret portant création du COTEMS ; les conditions et modalités de paiement des frais d’agrément ; la codification des mutuelles sociales et faitières agréées ; la fiche de contrôle des mutuelles sociales et faitières agréées », a-t-il entre autres cité.

Il a aussi laissé entendre que la présente session est réalisée avec l’appui de l’Organisation internationale du travail (OIT) à travers le projet « Bâtir des systèmes de protection sociale robustes pour couvrir les travailleurs de l’économie informelle, faciliter leur accès aux soins de santé et leur permettre de faire face aux défis de demain ».

Au terme de ces trois jours d’échanges, et pour l’atteinte de l’objectif général de la session, « réfléchir sur les conditions de reconnaissance, de suivi et de contrôle des mutuelles sociales et de leurs structures faitières », il est attendu « des réponses pertinentes » aux différents sujets soumis à réflexion. La présente session est placée sous le thème « Mécanismes de reconnaissance, de suivi et du contrôle des mutuelles sociales et de leurs structures faitières ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

