Attaque terroriste à Gaskindé : Les unités spéciales opèrent un ratissage

Le général de brigade Silas Keita, ministre délégué à la défense, à l’issue du Conseil des ministres de ce 28 septembre 2022 a fait le point sur l’attaque du convoi qui a coûté la vie plusieurs personnes, dont des militaires et des civils à Gaskindé dans le Sahel. Il a fait cas de « complicités malheureuses » qui ont eu lieu au cours de cette attaque.

« Le bilan est sérieux avec plusieurs pertes en vies humaines. Des pertes sur le plan militaire et des blessés à divers niveaux et plusieurs dégâts matériels très importants », a dressé comme bilan le ministre délégué de la défense le général Keita. Actuellement, a-t-il fait savoir, « le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et condamne fermement cette attaque ».

Néanmoins, il a rassuré que « des mesures prises engagent actuellement les unités spéciales pour un ratissage qui est en cours ». Ce ratissage, a-t-il dit, « permettra de voir de façon claire, ce qu’il y a comme indication sur le terrain et envisager des mesures à prendre ».

Pour, l’instant, le ministre délégué à la défense a évoqué des cas de complicité dans cette attaque du convoi. « Je voudrais d’ores et déjà dire que cette attaque nous montre qu’il y a eu des complicités malheureuses qui ont livré ce convoi à la merci de ces hommes sans foi ni loi », a-t-il révélé.

En outre il a assuré que « les opérations qui ont été menées hier (lors de l’attaque du convoi NDLR) ont été menées avec la rigueur qu’il fallait même si le feu de l’ennemi a donné le résultat que nous connaissons aujourd’hui ».

Il a pour terminer donné rendez-vous le vendredi 30 septembre 2022 pour une conférence de presse des forces armées nationales pour de plus amples informations sur l’attaque de Gaskindé.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

