Lutte contre le terrorisme :« Nous sommes convaincus que la victoire ne se fera pas avec le MPSR » (MIFa)

Ceci est une déclaration de la Mobilisation des Intelligences pour le Faso (MIFa) sur l’actualité nationale.

Chers Compatriotes,

Notre pays le Burkina Faso est de nouveau sous le choc. En effet, le lundi 26 Septembre 2022, un convoi de ravitaillement composé d’une centaine de camions remorques roulant en direction de Djibo a été la cible d’une attaque terroriste perpétrée près de la localité de Gaskindé dans la Province du Soum. Cette attaque a causé d’importantes pertes en vies humaines et fait de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels énormes.

Hier Solhan, Seytenga, Solenzo, etc. et aujourd‘hui Gaskindé : le déshonneur et les horreurs continuent de s’abattre sur notre Peuple. Le Burkina Faso autrefois admiré et sublimé est désormais la risée du monde. Nous pouvons et nous devons mettre fin à cette infamie et recouvrer notre dignité, notre burkindlim !

Le cycle infernal de la violence et la prise de contrôle de nos territoires ne fait que se poursuivre depuis 2016. L’avènement du MPSR depuis le 24 janvier 2022 n’a en rien renversé cette tendance. Bien au contraire, les attaques se sont multipliées et plus de la moitié du territoire national est désormais sous contrôle des groupes terroristes.

La MIFa :

salue la mémoire des Compatriotes civiles et militaires disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés !

réitère son soutien indéfectible aux populations vivant dans des localités sous l’emprise des terroristes à l’image de Solenzo, Thiou et bien d’autres ;

interpelle particulièrement les populations vivant dans les localités sous contrôle terroriste à faire preuve de résilience, de burkindlim et de stratégie face aux ennemis du Faso en attendant la victoire inéluctable que le Peuple burkinabè offrira bientôt ;

interpelle les FDS et l’ensemble des compatriotes civils sur la nécessité de ne pas céder au jeu des terroristes en se faisant justice ou se vengeant sur d’autres groupes de Burkinabè.

Dans le contexte actuel marqué par l’incompétence du MPSR, la MIFa lance deux appels pressants au Peuple burkinabè.

Premièrement, elle appelle instamment le Peuple burkinabè à se mobiliser et s’engager résolument pour porter lui-même la défense et la sécurisation de la Nation contre le terrorisme en collaboration avec l’armée, notamment ses éléments Patriotes, en lieu et place du MPSR dont l’échec est patent. Nous sommes convaincus que la victoire ne se fera pas avec le MPSR, mais plutôt à travers une popularisation du combat.

Deuxièmement, la MIFa rappelle la nécessité, pour l’intérêt de la Patrie, de mettre incessamment en exécution l’une des recommandations de sa déclaration n°00 du 26 juillet 2022 qui réclamait « La convocation d’Assises Nationales Souveraines pour proposer une orientation et une nouvelle intelligence politiques appropriées en vue d’une Transition authentique civile qui posera les fondements de la renaissance de notre Etat-Nation et d’une démocratie véritable loin de l’improvisation et du perpétuel recommencement ».

Le Comité d’orientation de la MIFa

