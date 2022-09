Victoire des Étalons contre les Cœlacanthes : « Les 5 dernières minutes ne m’ont pas plu du tout » (Hubert Velud)

Après la victoire des Étalons face aux Cœlacanthes des îles Comores, le mardi 27 septembre 2022, le sélectionneur national Hubert Velud s’est dit, ce mercredi 28 septembre 2022, satisfait de la prestation de ses poulains, même s’il a déploré un relâchement dans les 5 dernières minutes.

Les Étalons du Burkina Faso ont eu raison de l’équipe nationale des îles Comores sur un score de 2 buts à 1 ce mardi 27 septembre 2022, au Maroc au compte des préparations des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

Un match que le 11 national avait maîtrisé sur tous les plans, selon son coach Hubert Velud à des exceptions près. « Je suis satisfait de l’état d’esprit, la manière dont nous avons attaqué ce match. Sauf quelques craintes et quelques petites décompressions. On a fait un premier quart d’heure très fort, pas mal d’occasions de but. Nous avons étouffé l’adversaire au niveau du pressing et du jeu. On a eu une bonne première mi-temps », a-t-il soufflé.

Néanmoins il a déploré certaines imperfections, qu’il a, d’ailleurs, promis de tout faire pour y remédier aux prochains rendez-vous. « On devait faire la différence beaucoup plus vite en première mi-temps. Par rapport au pourcentage d’occasions, on en a ratées trop. Dommage que le dernier geste n’était pas là, sur les derniers tirs, les derniers contrôles. La Deuxième mi-temps était aussi positive juste des difficultés en fin de match.

Je n’ai pas compris les 5 dernières minutes. On a manqué de concentration, de replacement. On était livré à nous-mêmes. Je viens de le dire aux joueurs, il voudra être 90 minutes concentré, peu importe le score. Les 5 dernières minutes ne m’ont pas plu du tout », a indiqué Hubert Velud.

Au prochain rendez-vous, le Burkina Faso affronte le Togo pour une double confrontation au mois de mars 2023.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

