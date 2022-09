Amical : Le Burkina Faso bat les Îles Comores (2-1)

Carton plein pour les Etalons en match de préparation. Après avoir battu les Léopards de la RD Congo (1-0), devant les Cœlacanthes des Iles Comores ce mardi 27 septembre 202, Issoufou Dayo et Bertrand Traoré ont marqué pour les Etalons du Burkina Faso.

Pour cette deuxième sortie, le sélectionneur Hubert Velud a remanié son équipe par rapport à l’opposition face à la RD Congo (1-0). Dans la défense centrale, Issoufou Dayo remplace Steeve Yago qui avait pris sa place aux côtés de Edmond Tapsoba. Adama Fofana qui a réalisé son baptême de feu en sélection avec les Etalons est remplacé par Abdoul Guiébré.

Au milieu de terrain, Ismahila Ouédraogo est préféré à Abdoul Bandaogo alors qu’en attaque, Hubert Velud change carrément. Le trio Dango Ouattara, Bertrand Traoré et Abdoul Fessal Tapsoba sont remplacés par Cédric Badolo et Cyrille Bayala. Dans les buts, Hervé Koffi est mis au repos. Cela profite à Hillel Konaté qui honore sa première sélection avec les Etalons.

Des buts en deuxième période

Cette première période permet aux Etalons de mieux jauger leurs adversaires jusqu’à la pause. Au retour, les changements apportés par Velud améliorent le jeu des Etalons.

Dango Ouattara, Bertrand Traoré sont alignés sur le front de l’attaque. Les Etalons mettent la pression. Sur un corner, Issoufou Dayo au deuxième poteau (61e min) reprend le ballon dans les buts. 11 minutes plus tard (72e min), Bertrand Traoré corse l’addition (2-0) sur un penalty provoqué par Cheich Djibril Ouattara.

Les Etalons se font surprendre

Les Comoriens essaient d’égaliser et se mettent à l’attaque. Sur une occasion de but, Hillel Konaté réussit une parade pour garder la cage des Etalons inviolée. Mais dans les arrêts de jeu, les Cœlacanthes réduisent le score (2-1) par Faïz Seleman (90+2).

Ces deux matchs entrent dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. Au mois de mars prochain, le Burkina Faso affronte le Togo pour une double confrontation. Les Etalons (6pts) sont en tête du groupe B devant le Cap Vert (3pts) et l’Estwatini (1pt) et le Togo (1pt).

