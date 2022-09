Etalons du Burkina : « Je suis content de revenir » (Bertrand Traoré)

Bertrand Traoré a manqué les deux matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) contre le Cap Vert et l’Eswatini (1-3). Le capitaine s’est dit heureux de retrouver ses coéquipiers pour les matchs amicaux contre la RD Congo et les Iles Comores.

« Je suis content de revenir, a commencé par préciser Bertrand Traoré, le groupe vit bien. Il y a une bonne ambiance même si ce n’est que la première séance avec tout le monde. Ça se passe bien, je pense qu’on va bien se préparer ». Bertrand Traoré avait signé forfait au mois de juin 2022 pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Placé dans l’équipe réserve, l’attaquant des Etalons s’est engagé en prêt avec le club turc de Basaksehir où il inscrit trois buts dont un en Europa Ligue. Pour ce retour, Bertrand Traoré constate l’arrivée de nouveaux joueurs. Il s’agit de Adama Nagalo, Adama Fofana et Hillel Konaté.

Normal selon le capitaine des Etalons : « une sélection, il y a toujours des nouveaux. Il y a toujours des anciens. On essaie de mettre au profit l’intérêt du groupe. On va essayer de bien accueillir ceux qui viennent d’arriver. C’est le début de la saison, il y a beaucoup qui ont bien entamé. Il y en a qui commencent à s’adapter aussi ».

Pour lui, les deux rencontres étant des matchs tests, il espère que « chacun aura son mot à dire lors de ces deux matchs et bien préparer les éliminatoires ». Malgré tout, ces matchs amicaux sont importants pour préparer les éliminatoires de la CAN 2023 reportés au mois de mars 2023. Les Etalons sont en tête du groupe B devant le Cap Vert, l’Eswatini et le Togo.

