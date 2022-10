Tribune | « Le laxisme de nos dirigeants nous conduit toujours à une instabilité politique aigüe »

Ceci est une tribune d’Abdoudramane SAWADOGO, Président du parti Nouvelle Vision (NOVI) sur la situation nationale.

Damiba avait toutes les occasions pour être l’homme de la situation, l’homme du peuple. Et dans ce sens, nous n’avons cessé de lui proposer de bonnes directives depuis la prise du pouvoir. Hélas !

C’est vraiment dommage, qu’à chaque fois on soit obligé d’en arriver là : un coup d’Etat

Nous savons tous que le peuple souffre, mais malheureusement, ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent sont toujours loin de ce que veut et ressent le peuple. Car entre augmentation de salaire, missions diplomatiques couteuses, les paroles hautaines, la volonté de collaborer avec la France et la situation gravissime du pays, pouvons-nous encore y croire ?

Qu’à cela ne tienne, nous espérons que le Capitaine Traoré et son équipe sont conscients qu’ils ont une mission difficile, délicate et qu’ils ne toléreront aucun show politique, encore moins celui des OSC mange-mil. Et qu’on aura une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation, un nouvel engagement.

La roue tourne toujours, le plus important, c’est d’être honnête et focus sur une vision claire et précise.

Comme ce que j’avais suggéré à Damiba le 09 février 2022 et la pétition que nous avons lancée le 1er Avril 2022, je dirai à Traoré que :

Nous ne voulons plus d’ALT que du bénévolat ou la supprimer tout simplement.

Plus de Ministre que du bénévolat.

La lutte acharnée contre la corruption

Ne se laisser manipuler ni par quelques organisations politiques ou OSC que ce soit.

Celui qui fait le combat du peuple ne perd jamais !

Que Dieu préserve notre chère patrie.

Abdoudramane SAWADOGO

Président du parti Nouvelle Vision (NOVI)

