Abdoudramane SAWADOGO au Président Damiba : « Il n’est jamais trop tard pour mieux faire »

Ceci est une déclaration de Abdoudramane SAWADOGO, Président du parti Nouvelle Vision (NOVI) sur la situation nationale.

C’est avec beaucoup d’attention que j’ai lu le discours du Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo DAMIBA. Bien que je ne m’attendais pas à grand-chose car ce qui nous intéresse aujourd’hui ce ne sont pas les discours, mais les actes qui nous permettront d’avoir la paix.

Et pour moi un discours n’a de sens que s’il est suivi d’actions concrètes et sincères. Cependant, si je dois me prononcer sur le discours de ce 04 septembre 2022, je dirai que tout ce qui a été dit par le Président en termes de problèmes qui minent le pays est une réalité. Nous en sommes bien conscients. Mais ce qui me trouble, c’est que je ne vois pas de corrélation entre son discours et ses actes. Car je suis convaincu qu’il n’emprunte pas la bonne voie. J’espère me tromper !

Nous avons beaucoup de maux, c’est vrai, mais seul DAMIBA a la clé du début de solutions. Si la tête est honnête, intègre et patriote, il n’y a pas de raison que le reste ne suive pas. Tant qu’il n’y a personne dans l’ombre qui tire les ficelles, tant que la volonté y est et les intentions sont bonnes, il n’y a pas d’erreur qu’on échoue.

Nous avons tous intérêt à ce que ce pays retrouve son havre de paix, car nous n’avons nulle part où aller. Nous avons juste besoin d’un homme fort, d’un leader honnête et intègre qui croit en nous et qui est prêt au sacrifice. Si DAMIBA croit en son discours, je l’exhorte de tout cœur à changer son fusil d’épaule. Il n’est jamais trop tard pour mieux faire.

A la question du Président « Comment se réveiller enfin ?» je lui donne la réponse dans mon livre que je lui avais proposé en février dernier : « Et si on se réveillait ? ».

Abdoudramane SAWADOGO

Président du parti Nouvelle Vision (NOVI)

