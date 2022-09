Affaire Ollo Mathias KAMBOU : La mise en garde de la Mobilisation des Intelligences pour le Faso (MIFa)

Ceci est un communiqué de la Mobilisation des Intelligences pour le Faso (MIFa) sur la situation de leur Camarade Ollo Mathias KAMBOU.

Chers Compatriotes, Chers patriotes !

Nous portons à votre connaissance l’enlèvement de notre Camarade Ollo Mathias KAMBOU, Membre de la Mobilisation des Intelligences pour le Faso (MIFa), ce jour 05 septembre 2022.

En effet, la MIFa avait été invitée par Omega TV pour décrypter le discours prononcé le 04 Septembre 2022 par le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA à 10h00 GMT.

Après avoir pris part à l’émission, c’est probablement sur le chemin de retour qu’il aurait été enlevé par des individus non encore identifiés et restait injoignable.

Aux dernières nouvelles, il semble qu’il se trouve dans les locaux du service de recherches de la gendarmerie, derrière l’Onatel, accompagné d’un conseil, sans que les motifs de son arrestation ne soient connus.

Nous tenons les auteurs de cet acte, combien ignoble et condamnable dans une démocratie, et qui qu’ils soient, pour responsables de tout ce qui pourrait nuire à l’intégrité physique et morale de notre camarade

Pour la MIFa

Le Comité d’Orientation

