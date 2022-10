Soutien au Capitaine IB : Quand commerce et manifestations font bon ménage

0 Partages Partager Twitter

Les assises nationales des 14 et 15 octobre 2022 en vue de l’adoption d’une nouvelle Charte de la Transition ainsi que la désignation d’un Président de la Transition sont sur toutes les lèvres. Chacun à son niveau, prépare l’événement. A la place de la révolution, ex-Place de la nation de Ouagadougou, des commerçants et manifestants, ce jeudi 13 octobre 2022, s’y sont retrouvés. Pendant que certains sonnent la mobilisation générale, d’autres commercent…

La suite après cette publicité

Il est 12h30, le soleil est encore au zénith lorsque nous sommes sollicités pour un reportage à la Place de la révolution, ex-Place de la nation ce jeudi 13 octobre 2022. Nous embarquons alors sur une moto, depuis le quartier Koulouba.

Une, deux, trois puis quatre vitesses nous voilà en pleine circulation, coté est du grand marché de Ouagadougou (ndlr, Rood-Wooko). La circulation, à cette heure de la journée, ne permet aucun répit. La circulation est dense, et il faut ouvrir l’œil même en étant prioritaire. C’est donc dans ce tohu-bohu de klaxons des véhicules et de motocyclettes que nous parvenons à la place de la révolution.

Bâches, podium, instruments de musique… C’est à ce décor que nous assistons après avoir parqué notre engin. Tout y est pour réussir une quelconque manifestation. Sur le podium, des drapeaux russe et burkinabè, côte à côte ; un Disc-joker (DJ), que disons-nous un leader d’Organisation de la société civile (OSC), micro en main, de toutes ses forces lance entre autres : « Capitaine IB (Ibrahim Traoré, président du MPSR) ou rien ! ».

Nous sommes, visiblement, à une manifestation de plusieurs OSC à 24 heures de la tenue des assises nationales des 14 et 15 octobre 2022, devant permettre l’adoption d’une nouvelle Charte de la Transition ainsi que la désignation d’un Président de la Transition.

Bonne collaboration entre commerçants et manifestants

Aussi faisons-nous le constat que cette manifestation est une aubaine pour certains commerçants. Car nous y trouvons des vendeuses de bananes, d’eau, de jus et de sucreries… et de drapeaux et chapeaux. Parmi ces derniers éléments cités, deux nations sont représentées : le Burkina et la Russie.

Après donc quelques éléments d’informations récoltés auprès de quelques leaders d’OSC présents, nous nous approchons des commerçants, installés sur ladite Place. Sambarè, comme il se fait appeler, confectionne habituellement des drapeaux à l’occasion des compétitions sportives, notamment de football.

Sachet bleu de 100 F. dans la main gauche, avec à l’intérieur des drapeaux de la Russie et du Burkina, il porte également un chapeau avec les mêmes couleurs. Dans la main gauche, une importante quantité desdits chapeaux.

Il dit épouser l’engagement et la dynamique du peuple burkinabè, et donc apporter son soutien en confectionnant et en vendant. « Les chapeaux, je vends ça à 2 000 F », répond-il à notre question de savoir le prix auquel nous pouvons nous en procurer.

Nous lui disons merci, et lui souhaitons bon marché. A peine le talon tourné, nous sommes en face d’un étal. L’on y vend aussi des chapeaux, des polos et des photos du capitaine Ibrahim Traoré tantôt seul tantôt en compagnie du président russe (Vladimir Poutine) et du président malien (Assimi Goïta).

« Chapeaux là c’est 500, 500 F CFA. Les t-shirts (polos) c’est 3 000 F CFA, c’est original. Les photos là c’est 1 000, 1 000 F CFA) », reprend tel un refrain, Aziz Koné, qui pense pouvoir écouler quelques gadgets.

Ici, à la Place de la révolution ce jour, commerce et manifestations font bon ménage. Ne dit-on pas que le bon entrepreneur est celui qui sait mettre à profit les événements ?

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

publicite