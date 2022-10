A défaut du mondial, les Étalons devraient se contenter de la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons joueront deux matchs amicaux internationaux au mois de novembre 2022. Les poulains de Hubert Velud, au moment de la pause internationale croiseront les Éléphants de la Côte d’Ivoire, le 16 novembre et la Guinée équatoriale le 20 novembre 2022.

Les Étalons, malgré leur absence à la coupe du monde 2022, ne resteront pas pour autant sur la touche. En effet ce qui était une rumeur se confirme de plus en plus. Les Étalons devront fouler le sol de la France pour un ou deux matchs amicaux.

Le 16 novembre 2022, le 11 national devrait rencontrer en France les Éléphants de la Côte d’Ivoire juste avant le début du mondial 2022. Une rencontre ou le sélectionneur national devrait tout donner pour garder la tête haute, face aux Ivoiriens, tout en gardant ses chiffres sur la barre.

A l’issue de cette rencontre, les poulains de Hubert Velud devrait également rencontrer le Syli national de la Guinée équatoriale, le 20 novembre 2022. Mais le lieu de la tenue de cette rencontre n’est pas encore précis.

Les Étalons ont affronté la République démocratique du Congo (RDC) et les Comores les 23 et 27 septembre 2022, des matchs soldés par des victoires respectives de 1 but à 0 et 2 buts à 1.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

