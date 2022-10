Exécution du budget 2022 : Les acteurs de la chaîne de la dépense publique des ministères et institutions en conclave

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2022, les acteurs de la chaîne de la dépense publique des ministères sectoriels et ceux du ministère en l’économie et des finances se sont rencontrés, ce vendredi 14 octobre 2022 à Ouagadougou. L’objectif de cette rencontre était d’harmoniser la compréhension sur les nouvelles directives prises dans le contexte de l’expédition des affaires courantes par les secrétaires généraux des ministères et institutions.

Avec l’avènement de la dissolution du gouvernement et la nouvelle directive de l’expédition des affaires courantes par les secrétaires généraux des ministères et institutions, les différents acteurs de la chaine de la dépense se concertés pour une harmonisation dans l’exécution du budget 2022.

Le Directeur général du budget, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a expliqué que cette rencontre permettra de recueillir les préoccupations spécifiques dans la gestion du budget 2022 et harmoniser les incompréhensions.

« Face à l’impératif d’aller vite au regard des priorités et urgences du moment, telles que souhaité par les nouvelles autorités et les exigences liées aux opérations budgétaires notamment les questions de procédures et de délai, plusieurs interrogations taraudent certainement l’esprit. Cela s’explique par la nécessité d’harmoniser la compréhension par les acteurs de la chaîne de la dépense publique, des différents textes pris par les nouvelles autorités dans le contexte actuel de l’expédition des affaires courantes par les Secrétaires Généraux des Ministères et Institutions », a-t-il souligné.

Les sujets abordés sont, entre autres, l’ordonnance portant habilitation des Secrétaires généraux chargés de l’expédition des affaires courantes pour l’exécution du budget, la circulaire sur les orientations pour l’exécution du budget 2022 dans le cadre de l’expédition des affaires courantes, le dispositif d’accompagnement des sectoriels pour la mise en œuvre des activités prioritaires pour le reste du trimestre et la circulaire sur la clôture des opérations budgétaires, exercice 2022.

« Il s’agit pour nous au cours de cette rencontre de partager avec tous les acteurs une compréhension commune, pour une bonne assimilation des différentes orientations qui ont été données dans ces documents pour une bonne exécution du budget pour le reste de l’année. Ce qui va nous permettre d’être efficace dans le respect des règles et procédures en vigueur », a ajouté le directeur général du budget.

Cette rencontre a réuni les directeurs généraux du Budget, du Contrôle des marchés et engagements financiers et du Trésor et de la Comptabilité Publique ainsi que des unités de vérification, a été élargi aux autres acteurs de la chaîne que sont les Directeurs de la gestion des finances, des marchés publiques des ministères et institution ainsi qu’aux agents comptables des EPE.

En rappel, le 2 octobre 2022 le capitaine Ibrahim Traoré avait instruit les secrétaires généraux des différents départements ministériels à assumer la gestion des affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau gouvernement.

Wendaabo Catherine KOURAOGO et Jean Yves DEPRI (Stagiaires)

Burkina 24

