0 Partages Partager Twitter

Après le quartier 1200 logements, la patte d’oie, Bilbao, l’équipe de « ma ville en peinture » a déposé ses valises au quartier Karpala de Ouagadougou, ce vendredi 14 octobre 2022.

La suite après cette publicité

Ouvert depuis le 11 octobre dernier, la 2e édition de « ma ville en peinture » bat son plein. Cette activité se veut une contribution pour l’art plastique à la construction et au renforcement de la culture.

Dans la journée du vendredi 14 octobre 2022, le comité d’organisation s’est déporté du côté du terrain king de Karpala (ndlr un quartier de Ouagadougou). Entre peintures sur tableau et autres divertissements, les participants s’offrent au mieux de beaux souvenirs.

« J’aime la peinture. Là, je dessine l’environnement, la souffrance de l’environnement, due aux activités des hommes. Je suis membre d’une association où on apprend un peu la peinture, et la préservation de l’environnement, tout ce qui est en lien avec la préservation de l’environnement. Comme c’est une activité de peinture, ça va me créer une ouverture, de nouvelles adresses, qui vont me servir », a relaté, Kadidiatou Katiaga, participante.

Même son de cloche pour le sieur Ben Aboubacar Nombré. Venu participer à cette édition, il n’a pas manqué de saluer l’initiative. « C’est un évènement exceptionnel qu’il ne faut pas rater. On remercie la promotrice qui nous permet de nous plonger dans l’univers de l’imaginaire, qu’on a peut-être oublié depuis l’école primaire, maintenant c’est une occasion de revivre ces moments.

Quand j’ai vu le programme, j’ai vu le terrain king, j’ai dit là c’est chez nous, il va falloir qu’on sorte aussi pour donner raison à la promotrice de faire le choix d’un site à Karpala pour abriter cet évènement », s’est-il exprimé.

Connu pour son engagement à la culture, le jeune prodige de la musique burkinabè Huguo Boss est l’ambassadeur du site de Karpala. Présent sur les lieux, il a lancé une mention spéciale à la promotrice pour cette belle activité, mais bien sûr d’avoir associé son image à cet évènement.

« Cette activité est une activité qui permet de rassembler la population, ça permet de solidifier l’union et la cohésion sociale, raison pour laquelle j’ai accepté d’associer mon image à cette très belle initiative.

Je salue au passage la promotrice, madame Ouédraogo Adjaratou, parce que cette activité permet à la population burkinabè de s’épanouir et d s’évader dans l’art. Je me dis que chacun de nous peut être utile, et c’est ce que le Burkina a besoin », indique l’auteur de l’album M busines 2.0. Les activités de l’acte 2 de ma ville en peinture se poursuivent jusqu’au 16 octobre 2022.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

publicite