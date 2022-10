Entrepreneuriat féminin : Jennifer Ouédraogo est la nouvelle Ambassadrice Orange des Régions 2022

0 Partages Partager Twitter

La deuxième édition du concours Ambassadrice Orange des Régions 2022 a connu son apothéose ce vendredi 21 octobre 2022 à Ouagadougou. Parmi les 12 finalistes, Jennifer Ouédraogo, candidate de la région du Centre, s’est distinguée avec son projet digital « Un Geste ».

La suite après cette publicité

Jennifer Ouédraogo est la lauréate de la deuxième édition du concours « Ambassadrice Orange des Régions ». Elle a remporté la somme de 2 millions de Francs CFA, un smartphone, un forfait de connexion internet, en plus du gros lot de 10 millions de Francs CFA pour booster son projet. La deuxième, Nassé Balima du Centre-sud, a gagné la somme de 1 million 500 mille Francs CFA, un smartphone et un forfait de connexion internet.

Seremé Laissa Nelly des Cascades classée troisième est repartie avec un chèque de 1 million de Francs CFA, un smartphone et un forfait de connexion internet. Il faut noter également que toutes les candidates sont reparties avec une médaille et une attestation. Et toutes les finalistes ont reçu une formation en technique de prise de parole en public, en montage vidéo avec un smartphone, en Community management, etc.

Récolter des fonds afin de venir en aide aux personnes en situation d’urgence sanitaire, c’est le résumé du projet leader de cette deuxième édition. « Mon projet consiste à venir en aide aux personnes démunies en récoltant des fonds avec une contribution minimale de 100 francs CFA. Ces fonds seront récoltés à travers une application de financement participative dénommée « Un Geste » qui sera accessible à toutes les personnes disposant d’un compte Orange Money », a expliqué Ouédraogo Jennifer.

A travers ce concours, Orange Burkina Faso entend propulser le leadership et l’entrepreneuriat féminin à travers le financement des projets à fort impact social et communautaire des jeunes filles des régions du Burkina Faso.

« En tant que leader, on a le devoir d’aider nos jeunes sœurs et nos jeunes frères à aller de l’avant à travers des projets nobles comme celui-là. Ce sont des projets par le sponsoring de projets qui impactent les communautés. Des filles arrivent à s’exprimer, à se valoriser et à vendre leurs projets.

A travers ce projet, nous prouvons aux différentes communautés que les femmes ont de la valeur, les femmes peuvent apporter de la différence », a laissé entendre Mamadou Coulibaly, Directeur Général de Orange Burkina Faso.

Noélie Cécille Tiendrébéogo, Directrice Générale d’Ecobank Burkina, la marraine de la deuxième édition du concours « Ambassadrice Orange des Régions », a salué l’initiative de Orange Burkina Faso. « Orange à travers ce projet, touche le levier du développement de notre pays, les jeunes et les femmes.

Les jeunes dames qui ont été sélectionnées aujourd’hui ont un capital important qui est leur rage de vaincre. Je sais combien il y a des écueils sur le terrain, je voudrais qu’elles gardent cette rage de vaincre, cette envie de se battre et de réaliser leurs projets, c’est le capital le plus important qu’elles ont au-delà de l’apport financier », s’est-elle exprimée.

Le top départ de la deuxième édition du concours « Ambassadrice Orange des régions » a été donné le 07 mars 2022. L’appel à candidature a enregistré 119 candidatures provenant de 12 régions du Burkina Faso. 12 finalistes ont été désignées comme ambassadrices Orange des 12 régions représentées.

Pour départager les 12 finalistes, le public a participé au processus de désignation à travers des votes par SMS qui ont pesé à 80% et la note du jury à 20%. Si sur 13 régions, 12 ont été représentées, le contexte actuel du Burkina Faso y est pour quelque chose, selon les organisateurs.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite