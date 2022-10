Formation en critique d’art au Burkina : 35 étudiants reçoivent leurs attestations de formation

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de l’inculcation aux métiers de critique d’art, de commissariat d’exposition et en agent d’artistes, organisée par le collectif Wekré, des étudiants ont reçu leur parchemin ce samedi 22 octobre 2022 à Ouagadougou. Au nombre de 35, ces étudiants sont désormais outillés dans le secteur des arts plastiques.

Jouer un rôle majeur dans le développement culturel au Burkina Faso, tel est l’objectif de l’Association Wekré. En effet, en lançant la première édition d’Incub’Arts le 03 novembre 2021, l’association et ses partenaires avaient pour objectif d’agir pour une structuration et une professionnalisation du secteur des arts plastiques au Burkina Faso. Ce samedi 22 octobre a été à la remise des attestations aux différents bénéficiaires.

A entendre Aboubacar Sanga, secrétaire exécutif du collectif Wekré, le projet a consisté à former des jeunes burkinabè dans les chainons manquants du domaine des arts plastiques. « Autour des créateurs, tous ceux qui sont chargés de la diffusion de leurs œuvres, de parler de leur travail, d’exposer leur travail tous ses différents chainons manquaient à ce secteur.

Le projet à consister à recruter des jeunes burkinabè notamment dans les universités pour leur donner les bases dans ses différents domaines pour qu’ils puissent travailler au développement de ce secteur et aussi créer de l’emploi », a-t-il indiqué.

Aboubacar Sanga a fait noter qu’en terme de perspectives « c’est de travailler à suivre ses jeunes sur un certain nombre d’années et les accompagner à ce qu’ils puissent mettre en place les premières associations dans ses différents domaines ».

Quant à Moïse Ouédraogo, étudiant en art gestion et administration culturelle, bénéficiaire, passionné des arts depuis sa tendre enfance est bienheureux d’avoir pris part à cette formation. « Je n’ai pas eu l’occasion de faire les arts plastiques à l’université parce qu’il n’y avait pas une filière où on pouvait s’orienter pour se former.

Mais comme j’ai eu la chance d’être dans les domaines des arts et d’avoir cette opportunité de me faire former, j’ai toute suite saisi l’occasion », a-t-il souligné. Ayant reçu une formation en commissariat d’exposition son souhait c’est « d’être le plus grand commissaire ».

Egalement, Arianne Zoungrana, étudiante en art dramatique et bénéficiaire, se sent ravie. « Cette formation a été la bienvenue et il fallait se lancer. On ira en association pour voir ce que ça va donner par la suite », a-t-elle promis.

En rappel, créé en juillet 2020, le collectif Wekré est au service de l’artiste visuel et de la culture. Il faut noter que durant 6 mois, le collectif était parti pour former 30 jeunes, mais au final ce sont au total 35 jeunes qui ont bénéficié de la formation et qui ont vu leur participation reconnue.

Micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

