Lutte contre la cybercriminalité : L’administrateur de la page dénommée « Le roi des iphones» aux arrêts

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) dans sa mission régalienne de répression des infractions en matière informatique et celles facilitées par les Technologies de l’Information et de la Communication vient de mettre fin aux activités d’un présumé cyber délinquant spécialisé dans l’arnaque en ligne et le blanchiment de capitaux au moyen des Technologies de l’Information et des Communications (TIC).

En effet, âgé de 23 ans, O.U a fait de nombreuses victimes à travers sa page Facebook dénommée « Le roi des iphones » sur laquelle il se faisait passer pour un vendeur de téléphones essentiellement de marques IPhone à des prix défiants toute concurrence. A cette page s’ajoutent ses comptes Tiktok et WhatsApp qui servaient à la promotion de son activité de vente en ligne.

En effet, lorsqu’une personne intéressée par un de ses produits prend attache avec lui et qu’ils conviennent du prix, il est promis à la victime la livraison de sa commande via les compagnies de transport. Malheureusement, elle ne recevra jamais le téléphone commandé après avoir effectué le paiement via les solutions de paiement mobile, exigé du présumé cyber délinquant.

Interpellé puis auditionné dans les locaux de la BCLCC, ce dernier a reconnu les faits qui lui sont imputés. Le préjudice financier occasionné par l’activité de O.U s’évalue à plus de 2 millions de francs CFA.

Au terme de l’enquête, O.U a été déféré devant Monsieur le Procureur du Faso pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

La BCLCC réitère ses remerciements à l’ensemble de la population et au Commissariat Central de Police de la ville de Koudougou dont les contributions ont permis d’atteindre ce résultat. Par ailleurs, elle invite les usagers à toujours demeurer vigilants face à certaines propositions sur les réseaux sociaux qui peuvent souvent être l’œuvre de cyber délinquants.

Source : Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC)

