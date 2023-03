Présidentielle au Nigéria : La CEDEAO félicite Bola Tinubu

0 Partages Partager Twitter

Le candidat du parti au pouvoir (APC), Bola Tinubu, a été déclaré vainqueur par la Commission Nationale Electorale Indépendante ce mercredi 1er Mars 2023. La CEDEAO a félicité le nouveau président du Nigéria à travers un communiqué.

A l’issue de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle au Nigeria, le candidat Bola Tinubu, 70 ans, a obtenu 37% des voix, selon les résultats officiels face à son principal rival Atiku Abubakar qui s’en sort avec 29% des voix.

Ce mercredi 1er mars 2023, le président de la Guinée-Bissau et président de la CEDEAO a félicité le nouveau président. « Nous avons accueilli avec une grande joie et un espoir cette grande victoire de la démocratie. Nous pourrons continuer à entretenir les liens d’amitié et de coopération exceptionnels qui ont été consolidés par votre prédécesseur, le Général Muhammadu Buhari, entre le Nigeria et la Guinée-Bissau.

Je vous souhaite un succès et de grands résultats dans la croissance vigoureuse de votre pays, l’un des piliers les plus solides de la démocratie et du développement non seulement dans notre sous-région, mais aussi au niveau continental et international », a-t-il déclaré.

En rappel, Bola Tinubu succède au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après deux mandats comme le veut la Constitution. Bola Tinubu est l’un des politiciens les plus riches du Nigeria et avait basé sa campagne sur son bilan de reconstruction de la plus grande ville, Lagos, lorsqu’il était gouverneur.

