Littérature : L’Abbé Justin Zangré présente « Réseaux sociaux et responsabilité chrétienne »

L’Abbé Justin Zangré a dédicacé son œuvre baptisée « Réseaux sociaux et responsabilité chrétienne » le vendredi 2 juin 2023 à Ouagadougou.

L’œuvre de l’Abbé Justin Zangré intitulé « Réseaux sociaux et responsabilité chrétienne», édité par les Presses africaines, est un ouvrage de 70 pages. Traité en deux colonnes, l’ouvrage invite les chrétiens à une utilisation raisonnable des réseaux sociaux.

La première colonne du livre donne la vision de l’Eglise Catholique concernant les réseaux sociaux. L’Abbé Justin Zangré invite les fidèles chrétiens à s’investir sur internet pour y répandre les vertus qui structurent la vie sociale. Dans la deuxième colonne de l’œuvre, l’auteur fait une analyse des dérives constatées sur les réseaux sociaux.

La cérémonie de dédicace été parrainée par le ministre en charge de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo. Il a fait savoir que l’auteur pointe du doigt les mauvais comportements sur la toile à savoir l’apologie de la violence, l’exhibition et l’exhibitionnisme, le chantage, la cybercriminalité, des manipulations, le commérage et les mensonges.

L’Abbé Justin Zangré « invite les uns et autres à être plutôt des bâtisseurs acharnés de justice et de paix, des hommes et des femmes soucieux de présenter notre santé, des amoureux et des assoiffés de la vérité face à toutes les calomnies et des médisances. Son œuvre nous interpelle tous et toutes à mettre notre honneur à soigner la qualité de notre vivre-ensemble ainsi que celle de la relation interpersonnelle pour un monde de paix et d’harmonie, de vraie liberté et de liberté véritable », a-t-il relevé.

L’œuvre est disponible au prix unitaire de 2 000 F CFA. En rappel, l’Abbé Justin Zangré est le Curé de la Paroisse universitaire Saint Albert le Grand et est membre de la commission Episcopale de Théologie.

Samira ZARE (Stagiaire)

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

