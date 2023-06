Contrôle des prix au Burkina Faso : La Ligue des consommateurs monte au créneau

0 Partages Partager Twitter

Dans son rôle de veille et d’alerte, la Ligue des Consommateurs du Burkina (LCB) a fait le bilan de ses actions, ce lundi 19 juin 2023. Outre les irrégularités qui font toujours tache, la ligue, dans cette mise au point, a énuméré des actions en cours pour plus de régularité dans la qualité des prix des produits pharmaceutiques, des services des téléphonies mobiles, des services de Canal+ et ceux de Canal box, etc.

La suite après cette publicité

« Si on regarde l’effondrement de l’université, déjà on voit que le dosage n’a pas été respecté. Malheureusement cela a causé la mort de 4 personnes. Au Burkina ici on a vu plus de 40 tonnes de mauvaise qualité rentrée au pays. Tous ça pour dire qu’il faut que le consommateur lui-même prenne conscience et refuse de consommer lorsque la qualité n’y est pas », a indiqué le président de la LCB Dasmané Traoré.

Il a également relevé des irrégularités au niveau des prestations des compagnies des téléphonies mobiles ici au Faso. A écouter le président, ces irrégularités sont étroitement liées à la velléité de la charte signée avec ces compagnies, donc il faille revoir cette charte qui date de plusieurs années, où bon nombre n’utilisait pas de téléphone mobile.

« La LCB salue cette avancée, mais regrette que les efforts consentis restent en deçà des attentes des consommateurs. Qu’en est-il de la tarification de la connexion internet et de la communication téléphonique, de la lisibilité Des offres, des messages publicitaires et de jeux intempestifs, des musiques Attentes ? Pire, les consommateurs vont encore subir pendant 90 jours l’ancienne réglementation », a déclaré le Président de la LCB à ce propos.

Parlant de l’augmentation des coûts des produits pharmaceutiques, la structure de veille déplore la « méchanceté » des acteurs de la chaîne. « Au Burkina Faso il a 4 opérateurs chargés d’importer les produits pharmaceutiques et les redistribuer. Mais nous avons constaté qu’à tous les niveaux que ce soit à l’international chez le grossiste, au niveau des taxes il n’y a pas eu d’augmentation.

C’est le syndicat des pharmaciens de façon unilatérale qui a décidé d’augmenter les prix. C’est de l’arnaque pure et simple. Il y a néanmoins des pharmaciens qui ont refusé de façon patriotique d’augmenter les prix des produits et ils sont à féliciter. Dans les jours à venir si rien n’est fait, la liste de ces pharmacies sera médiatisée », a fait savoir Da Hien Daniel, premier vice président de la LCB.

Les membres de la structure ont également fait part de leur action en faveur des consommateurs a propos de la qualité des compagnies Canal+ et Canal box. Des actions qui ont conduit à des décisions, selon son président.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

publicite