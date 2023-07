Burkina Faso : Environ 74% des causes de cécité sont liées à la cataracte non opérée ou mal opérée (Dr Pathé Sankara)

Au Burkina Faso, environ 74% des causes de cécité sont liées à la cataracte non opérée ou mal opérée, selon Dr Pathé Sankara, l’un des 40 ophtalmologistes que compte le Burkina Faso en 2019 avec une population estimée à 20 487 979 habitants. En 2022, le nombre d’ophtalmologistes est de 52 pour 20 505 155 habitants.

Compresses et sparadraps sur l’œil, dame Ami Ouédraogo, la cinquantaine, vêtue d’une robe et d’un voile sur la tête, est assise sous un hangar avec l’air d’avoir été déchargée d’un lourd fardeau. En effet, elle fait partie de la vingtaine de personnes opérées dans le cadre de l’opération « 4000 cataractes à opérer au cours de l’année 2023 ».

Le lancement officiel de ladite campagne, intervenu le samedi 10 juin 2023 sous la présidence du ministère de la santé et de l’hygiène publique du Burkina Faso, connait l’accompagnement de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Secours islamique France (SIF) et la Banque islamique de développement (BID).

« Nous sommes environ 44 Ophtalmologistes pour tout le Burkina ». Ce propos du Pr Ag Ahgbatouhabeba Zabsonre/Ahnoux, Présidente de la Société burkinabè d’Ophtalmologie (SBO), est extrait d’un entretien qu’elle a accordé au Conseil national de l’Ordre des médecins du Burkina Faso (CNOMBF) en juin 2020.

Et, selon le 5e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), réalisé du 16 novembre au 15 décembre 2019, le Burkina Faso compte 20 487 979 habitants en 2020. Soit un ophtalmologiste pour 465 635, 886 habitants alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise dans le cadre de vision 2020, un Ophtalmologiste pour 250 000 habitants.

Une situation qui illustre bien ce nombre insuffisant de spécialistes des yeux est celle vécue par le Dr Abdourhamane Diarra, seul chirurgien ophtalmologue dans la région de la Boucle du Mouhoun, dans l’ouest du Burkina Faso, avec une population estimée à 1,8 million d’habitants en 2019.

Dans un entretien qu’il a accordé à une équipe de CBM Mission chrétienne pour les aveugles, une Organisation non gouvernementale (ONG) suisse basée dans plusieurs pays dont le Burkina Faso, il évoque la lourde tâche qu’il doit assurer avec son équipe ainsi que des déficiences visuelles au Burkina Faso.

« Ce qui prédomine chez nous, ce sont les infections, en particulier les conjonctivites. Mais il y a aussi bien sûr la cataracte. Nous opérons ici un grand nombre de personnes atteintes de cataracte », explique-t-il. Il révèle également qu’il opère chaque année près de 800 personnes de la cataracte dans la clinique de Nouna et dans les services de santé régionaux (six districts au total).

Une répartition inégale

L’ancien ministre de la santé, Dr Nicolas Méda, à l’occasion d’une campagne de dépistage et d’opération gratuite de la cataracte, à l’initiative de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso en 2019, corrobore le manque d’ophtalmologistes en informant que 700 personnes souhaitent être opérées des yeux à cette date.

Le directeur pays de « Light for the world » au Burkina Faso, Elie Bagbila, s’appuyant sur les données de l’outil d’évaluation des services de soins oculaires 2018, fait aussi remarquer le déficit en médecins ophtalmologistes et l’inégale répartition de ceux-ci sur le territoire national.

« Selon les données de l’outil d’évaluation des services de soins oculaires 2018, le déficit en médecins ophtalmologistes est très marqué au Burkina Faso, avec seulement 37 médecins ophtalmologistes… », déplore-t-il.

Dr Windinmanégdé Pierre Djiguimdé, Secrétaire général (SG) de la Société burkinabè d’ophtalmologie (SBO) est aussi enseignant à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR-SDS) de l’Université Joseph Ki-Zerbo. L’Université, dit-il, offre des possibilités de spécialisation en ophtalmologie au travers d’un DES ouvert en 2014. « La première promotion, forte de 6 diplômés, est sortie en 2019 », ajoute-t-il.

A leur sortie, attire-t-il l’attention, les diplômés exercent en tant que médecins ophtalmologistes pleins ; l’ophtalmologiste ayant aussi des compétences chirurgicales. « Près de la moitié (ndlr, des étudiants) sont des étrangers et repartent dans leurs pays respectifs après leur soutenance », laisse en outre entendre Dr Djiguimdé. Il faut rappeler que le récent appel à candidature lancé par l’université fait état de 12 candidatures maximum.

Pour une population estimée à 20 505 155 habitants en 2022, le nombre d’ophtalmologistes est de 52, soit 1 médecin ophtalmologiste pour 394 329, 904 habitants pendant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise dans le cadre de vision 2020, un Ophtalmologiste pour 250 000 habitants.

