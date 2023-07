Burkinabè refoulés du Ghana : Une délégation gouvernementale à la rescousse

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ce mercredi 12 juillet 2023, sur instruction du Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, une délégation gouvernementale est allée à Dakola, à la frontière Burkina-Ghana, pour s’enquérir de la situation des compatriotes refoulés du Ghana. Elle était conduite par la Ministre en charge de l’Action humanitaire, Madame Nandy SOMÉ/DIALLO et le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Principal de Police, Mahamadou SANA.

La suite après cette publicité

L’objectif de cette visite est de s’enquérir de la situation des compatriotes refoulés du territoire ghanéen et leur traduire la solidarité du peuple burkinabé. Ils sont au nombre de 250, dont 35 hommes, 85 femmes et 130 enfants, qui ont été refoulés du territoire ghanéen. Toutes ces personnes affirment n’avoir pas pu ramener leurs biens, ni prendre leurs documents administratifs.

Pour le gouvernement, il s’agissait, à travers cette visite, d’apporter une assistance humanitaire d’urgence et mettre en place une organisation pour leur retour dans la dignité.

Selon la Ministre en charge de l’Action humanitaire, Madame Nandy SOMÉ/DIALLO, la délégation est venue au nom du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour s’enquérir des conditions de vie et apporter la solidarité de toute la nation et du Gouvernement

La Ministre Nandy SOMÉ/DIALLO, a traduit la reconnaissance du Gouvernement aux populations et aux autorités locales pour les actions urgentes de solidarité entreprises pour venir au secours de nos compatriotes. C’est ainsi que, déjà des mesures ont été prises pour l’acheminement de matériels de couchage, de vivres et non vivres aux personnes refoulées.

Pour sa part, le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Principal de Police Mahamadou SANA, a déploré cette situation dont a été victime nos compatriotes. Il a ainsi exprimé sa compassion à leur endroit, tout en rassurant que toutes les mesures sont prises pour leur permettre un retour et une vie digne en terre natale. « Vous êtes chez vous, soyez rassurés que vous n’êtes pas seuls et vous devez être fiers de rentrer chez vous », a-t-il laissé comprendre. Un repas communautaire a mis fin à cette visite.

Source : DCRP/MATDS

publicite