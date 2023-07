Burkina Faso : « L’allaitement maternel, c’est le meilleur des vaccins » (Sabouna Ouédraogo, journaliste)

publicite

Les 3 jours de formation des journalistes et communicateurs sur le décret relatif à la commercialisation des Substituts du Lait Maternel (SLM) sont terminés ce 12 juillet 2023 à Koudougou. A l’issue des travaux et des échanges sur comment vulgariser ce décret, ce sont des communicateurs et journalistes qui se disent sortis grandis de cette expérience.

Du 10 au 12 juillet 2023, se tenait à Koudougou une mise à niveau des communicateurs et journalistes sur le décret relatif à la commercialisation des Substituts du Lait Maternel (SLM) avec pour objectif de vulgariser ces textes, afin de mieux faire passer le message auprès du grand public et même de certaines institutions.

Ce décret en question, adopté le 17 mars 2021, évoque les manquements et les sanctions concernant la vente de ces substituts. Il s’agit notamment du lait pour enfants, le biberon, qui selon les communications faites par le Secrétariat Technique chargé de la multisectorialité pour la Nutrition ne pourraient en aucun cas se substituer au lait maternel.

En gros, un décret, qui dans toutes ses formes fait la promotion exclusive de l’allaitement maternel tout en portant un regard sur la promotion au grand public de ses substituts.

Des messages qui sont bien passées, à écouter les participants qui sont sensés faire passer le message. Pour Cyril Zoma du quotidien L’observateur Paalga, ces 3 jours ont été une occasion de lever le voile sur certains points concernant l’allaitement maternel.

« Souvent on dit qu’on bénéficie d’une formation ou on la subit. Mais cette fois-ci, nous avons vraiment bénéficié d’une formation. Nous avons actuellement les yeux ouverts sur plein de choses que nous ignorions ou que nous ne portions pas d’importance. Je parie que certains ici ne savaient pas que le lait maternel était meilleur que les Substituts de ce lait (SLM). Donc cette formation a été très pertinente et il faut remercier le secrétariat technique pour l’initiative », a salué Cyrille Zoma.

C’est d’ailleurs ce qu’a soutenu son confrère Sabouna Ouédraogo, résident à Koudougou au compte du groupe de presse Omega Médias. Néanmoins, celui-ci a profité mettre des suggestions sur la table du secrétariat technique, pour une meilleure visibilité des textes.

« Au regard des acquis, l’allaitement maternel, c’est le meilleur remède, c’est le meilleur des vaccins. Si tout le monde avait cette information, je pense que l’allaitement par le biberon allait disparaître. L’idéal, c’est que le gouvernement encourage les mamans allaitantes qui travaillent et leur donne un espace pour qu’elles puissent le faire. Ils doivent les encourager au lieu de les marginaliser. Si cela est encouragé ça pourrait être bien pour le futur de nos enfants », a indiqué Sabouna Ouédraogo.

A l’ouverture de ces formations, Hélène Ouédraogo, chef de service de la prévention de la malnutrition, indiquait que la rencontre a pour objectif de mettre le paquet sur les vulgarisations de ces textes tant importants et fondamentaux pour la santé des enfants. Après cette rencontre, d’autres sont au rendez-vous avec plus d’acteurs centraux et déconcentrés.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

