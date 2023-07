Des journalistes à l’école des textes encadrant la commercialisation des substituts du lait maternel

publicite

Le Ministère en charge de la Santé à travers le Secrétariat Technique chargé de la multisectorialité pour la Nutrition tient un atelier de formation des journalistes et Communicateurs sur le décret relatif à la commercialisation des Substituts du Lait Maternel (SLM) du 10 au 12 juillet 2023 à Koudougou. Ce cadre d’échange et d’instance d’appropriation des Hommes de média sur ce décret entend faire la promotion de l’allaitement maternel à travers la mise à niveau de ce texte.

Malgré les textes et dispositions, les pratiques d’utilisation et de commercialisation des SLM inappropriées est toujours contraires à l’éthique persistent. C’est pourquoi, ce lundi 10 juillet 2023, le ministre en charge de la santé a réunis les Hommes de média et communicateurs pour parler de ces textes, en 3 jours afin de mieux faire passer ce message.

Procédure de gestion des intrants nutritionnels, État des lieux des textes réglementaires en matière des SLM, mise à niveau sur le décret, présentation du contenus de l’arrêté portant commercialisation des SLM, rôle et responsabilité des Hommes de média dans le suivi et la mise ouvre de ces textes, voilà les différentes articulations de ces 3 jours d’échange. Tous avec pour objectif de mettre en lumière ces textes.

« L’objectif général de cet atelier est de permettre aux Hommes de médias d’avoir une connaissance du décret portant réglementation de la commercialisation des SLM. Il est important que les journalistes et communicateurs en soient imprégnés pour une meilleure vulgarisation.

Cela pour protéger, soutenir et promouvoir l’allaitement maternel exclusif. Cette formation c’est pour vraiment renforcer leur capacité sur la question afin qu’ils puissent nous aider dans la sensibilisation », a indiqué Hélène Ouédraogo, chef de service de la prévention de la malnutrition à la direction de la nutrition.

A cet objectif se greffe celui de l’utilisation des intrants nutritionnels destinés à la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ou modérée notamment celui de la vente abusive des Plumpy Nut.

« L’allaitement est fondamental pour la survie de l’enfant car il prévient les maladies d’une part et favorise son développement intellectuel et ses capacités d’apprentissage d’autre part. La vente des Plumpy Nut est interdite parce que ce sont des produits conçus pour les enfants en situation de malnutrition. Malheureusement ils se retrouvent sur le marché. Donc vous allez nous aider dans la large diffusion », a ajouté Hélène Ouédraogo.

C’est textes (décrets) qui font objet de mise à niveau ont été adoptés le 17 mars 2021. C’est au regard de leur méconnaissance par bon nombre de personnes qu’a lieu cette formation les 10, 11 et 12 juillet 2023 à Koudougou.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

