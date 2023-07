Semaine du régulateur de la communication : Le CSC se dote d’un nouveau site web

publicite

En marge de la semaine du régulateur de la communication, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) s’est doté d’un nouveau site web, question d’exploiter au mieux les nouveaux outils de la technologie. Le lancement de ce joyau est intervenu le jeudi 13 juillet 2023.

« Il s’agit en réalité de voir comment l’institution chargée de la régulation des médias profite mieux des solutions digitales. Nous sommes en 2023, ce sont des solutions qui existent et qui sont exploitées un peu partout, qui aident pour l’efficacité du travail, et le CSC ne peut pas rester en marge », a informé d’entrée Abdoulazize Bamogo, président du conseil supérieur de la communication.

A l’entendre, nombreux sont les avantages qui découlent de l’inauguration de ce nouveau site. « Nous pensons que ça peut diligenter notre travail, ça peut faciliter le travail de nos collaborateurs. Ça peut faciliter aussi la tâche aux usagers du CSC qui pour certains services n’auront pas besoin de se déplacer au CSC, mais pourraient faire la requête en ligne. Cela va aussi nous aider à mieux impliquer nos concitoyens dans la régulation des médias », a-t-il énuméré.

En plus du site web, des numéros WhatsApp de saisine ont également été ajoutés, pour permettre à tout un chacun de saisir le CSC au besoin. Avec ces numéros, n’importe qui peut laisser un message dans n’importe quelle langue, et aussi par vocal, si toutefois des suggestions ou des dénonciations sont d’actualité, à écouter Servaire Coulibaly, directeur de l’informatique et des technologies du conseil supérieur de la communication.

Pour terminer, le président du CSC invite tout un chacun à s’approprier ces nouveaux outils, pour permettre une bonne efficacité de l’institution chargée de la régulation des médias. « Ces outils sont le fruit d’un travail, d’un investissement de nos équipes techniques et de la hiérarchie du CSC, mais il ne suffit pas d’avoir les outils, il faut les utiliser.

Si ces outils ne sont pas utilisés ça ne sert à rien. C’est le lieu pour moi d’appeler à une sorte de changement de culture, de façon de travailler. Nous avons l’habitude de travailler sur papier, il faut désormais prendre un peu l’habitude d’utiliser ces supports digitaux », a plaidé Abdoulazize Bamogo.

Le site web du CSC est disponible sur le lien www.csc.bf. Quant à la plateforme WhatsApp, les numéros utilisés sont le 51524160 et le 63647893. Pour ce qui est de la sécurité du site web, le directeur de l’informatique et des technologies du CSC a rassuré que des mesures idoines ont été prises pour garantir sa sécurité.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

