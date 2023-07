Rencontre des patrons d’Afrique au Burkina (REPAB 2023) : Présence remarquée d’Africa global logistics (AGL)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, a officiellement ouvert la 2e édition de la Rencontre des patrons d’Afrique au Burkina (REPAB), ce jeudi 13 juillet 2023 à Ouagadougou. Africa global logistics (AGL), est aux premières loges de ce rendez-vous.

La suite après cette publicité

Durant 48h, soit du 13 au 14 juillet 2023, 1.000 participants sont attendus à cette Rencontre des patrons d’Afrique au Burkina (REPAB2023), des dires de Harouna Nikiéma, Président du comité d’organisation (PCO).

Plusieurs activités prévues et des stands sont alors disposés pour agrémenter l’événement. Au nombre des stands disposés, figure en pole position Africa global logistics (AGL), à travers quatre de ses filiales (AGL Burkina Faso, SITARAIL, AGL Côte d’Ivoire et Côte d’Ivoire Terminal).

Koen De Backker, est le Directeur général (DG) de Côte d’Ivoire Terminal, le deuxième terminal à conteneur sur la place d’Abidjan. « L’interconnexion est assurée par deux offres en embranchement particulier et privé pour le rail qui amène les conteneurs jusqu’au Burkina Faso.

On a un embranchement qui double la capacité de ce qui était là avant, qui permet de charger 75 conteneurs à peu près tous les jours. Aujourd’hui, on charge 300 à 400 conteneurs par semaine. On va monter en puissance jusqu’à 700 par semaine. Donc, un train jour», a-t-il renseigné.

Pierre Cazorla, Directeur commercial de AGL Côte d’Ivoire, dit participer à l’événement pour raffermir les liens entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. « Je suis là pour raffermir les liens qui sont très forts entre le Burkina et la Côte d’Ivoire.

Vous savez que nous avons une organisation déployée sur ces deux pays qui se matérialisent notamment par le rail avec la société SITARAIL. Nous réalisons des expéditions au quotidien sur le board rail, mais également sur le board route en passant donc par la Côte d’Ivoire à destination du Burkina Faso pour l’ensemble de la clientèle du Burkina Faso, qu’elle soit destinée à l’activité minière ou des activités plus générales », a-t-il dit.

Seydou Diakité, Directeur général de AGL Burkina Faso et PCA de SITARAIL, a fait comprendre toute l’importance que revêt cette édition pour le Groupe. « C’est la deuxième participation du groupe à cette rencontre, et celle là est beaucoup plus importante.

Parce qu’il semble que la transformation est en train de se poursuivre et ça permettra au grand public de voir que le niveau du groupe AGL, qui est opérationnel en Afrique depuis des années, est sur la même lancée et que nos activités, au cœur du métier, on continue de les pratiquer et d’être à jour avec les mêmes clients et développer nos portefeuilles», a-t-il expliqué.

Mieux se faire connaître du grand public. Telle est notamment l’attente du Groupe à cette rencontre. « Les attentes aujourd’hui sont, entre autres, une meilleure compréhension du grand public, car nous sommes venus ici pour vendre l’image… s’ouvrir au monde », a indiqué Seydou Diakité.

AGL est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique, faisant désormais partie du Groupe MSC.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

publicite