Natation au Burkina Faso : Souleymane Napare et Grâce Yougbare sont les nouveaux maîtres de l’eau !

Le championnat national burkinabè de natation s’est tenu, ce samedi 15 juillet 2023, à Ouagadougou. La compétition a concerné les catégories minime, cadette, junior et senior des deux sexes. Dans un classement général, qui prend en compte le temps mis par les athlètes pour la nage, c’est Souleymane Napare et Grâce Yougbare qui ont le plus séduit et nagé en remportant le championnat 2023 dans leurs catégories respectives.

Les champions de la saison 2022-2023 de la Fédération burkinabè de natation sont connus. Dans la soirée du samedi 15 juillet 2023, les meilleurs nageurs, toutes catégories confondues, ont rivalisé dans la piscine olympique de Salitas aussi bien en brasse qu’en nage libre (50m et 100m). A la sortie de ces confrontations, c’est Souleymane Napare de Merlins Bleu et Grâce Yougbare de Ran hôtel Club, catégorie senior qui se sont emparés des couronnes du championnat.

Dans ces différentes épreuves, les athlètes ont rivalisé en nage libre 50m et 100m mais aussi 50m avec la technique de la brasse. Plusieurs catégories étaient en compétition. Il s’est agi des catégories minime, cadette, junior et sénior des deux sexes.

En catégorie minime chez les filles, c’est Stéphanie Guigma qui remporte la première place suivie de Maëva Dahourou. Toujours chez les Dames, la tenante en titre de l’édition passée Elza Zoétaba de l’As Sonabel a remporté le premier prix en Nage libre/50m, suivie de la championne de l’édition Grâce Yougbare. Chez les jeunes garçons junior Steev Yougbare est champion en nage libre des 50m suivi de Baki Konate sur les 9 candidats en lice.

Des performances que les athlètes dans la globalité ont dédiées au travail tout en reconnaissant quand même la baisse des niveaux. « Je trouve que dans l’ensemble la compétition s’est bien passée. C’est vrai que le niveau a un peu baissé mais nous allons faire plus d’effort pour le relever dans les années à venir. Nous n’avons pas eu trop de temps pour les entraînements mais grâce à Dieu, tout s’est bien passé », a indiqué Grâce Yougbare.

Pour le président de la Fédération burkinabè de natation et sauvetage Poussy Kaboré, il y a une légère satisfaction à noter dans cette édition au regard des différentes courses.

Cependant, celui-ci n’a pas manqué de rappeler que son organisation n’a pas été chose aisée au regard de l’état des finances. « Nous sommes obligés de concentrer l’activité en une journée au lieu de l’organiser en deux journées », a déploré le président.

En cette compétition, 127 engagements ont été enregistrés, tous issus des différents clubs venus de diverses villes du pays des Hommes intègres. Concernant les récompenses, tous les 5 premiers de chaque catégorie ont reçu des enveloppes financières en fonction de leur mérite.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

