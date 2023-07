Burkina Faso : Le SPONG tient sa 48e Assemblée Générale

publicite

Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) a tenu ce mardi 25 juillet 2023 sa 48e Assemblée Générale ordinaire sous le thème « Défis sécuritaire, humanitaire et climatique au Burkina Faso : quelles contributions des ONG-AD-Fondations membres du SPONG ? ». La cérémonie a été placée sous la présidence du ministre en charge de l’économie, des finances et de la prospective, représenté par son conseiller technique et sous le parrainage de la représentante pays de l’USAID.

Christelle Mavalov Kalhoulé, présidente du conseil d’administration du SPONG a de prime abord fait savoir que la 48e assemblée générale du SPONG se tient à un moment difficile de l’histoire du Burkina Faso où le pays est tiraillé par une crise multidimensionnelle sans précédent.

Elle a affirmé que le Burkina Faso a plus que jamais besoin de soutien pour faire face à la crise sécuritaire et humanitaire. « Selon les données de l’UNOCHA, ce sont près de US$ 877 millions qui sont requis en 2023 et 4,7 millions de personnes sont dans un besoin urgent d’aide humanitaire soit une personne sur 5 dans le pays.

L’accès humanitaire continue de connaitre des sévères contraintes dans plusieurs zones. En effet, selon les données du CONASUR, de décembre 2022, 1 810 105 personnes sont déplacées internes. Cette situation se conjugue à un faible accès aux services sociaux de base », a admis Christelle Mavalov Kalhoulé.

Revenant sur la remarquable action des ONG, Christelle Mavalov Kalhoulé a révélé que selon le rapport sur la contribution des ONG/AD de la direction générale de la coopération, les ONG au plan national ont investi en 2020, 161,78 milliards FCFA et en 2021, 179,61 milliards FCFA.

Cependant, elle a avoué que l’environnement de travail des ONG et l’espace civique se rétrécit au Burkina Faso et que cela n’est pas de nature à toujours attirer de nouveaux partenaires. A cet effet, elle a saisi l’occasion pour formuler des recommandations à l’endroit des premières autorités, pour une mise en œuvre réussie du plan d’actions de la transition.

« A l’endroit du gouvernement, je formule les recommandations de renforcer la sécurité des travailleurs humanitaires dans les zones où l’insécurité est persistante ; renforcer l’implication de la société civile dans la formulation et le suivi des politiques publiques et renforcer le soutien aux initiatives des ONG sur le terrain ».

Reconnaissant l’effort des ONG sur le terrain, Alyson McFarland, marraine de cette 48e AG du SPONG, les a encouragées pour le travail abattu, et à maintenir le cap.

« Je voudrais vous exhorter à tenir haut le flambeau de la bataille du développement. Au résultat, le verdict rendu par les populations bénéficiaires par rapport à vos actions sur le terrain, doit à tout prix être en votre faveur. Pour notre part, nous n’économiserons aucun effort pour que rayonnent les ONG-AD au Burkina Faso », a-t-elle demandé.

Rodolphe Bancé, conseiller technique et représentant le ministre en charge de l’économie, a reconnu que le gouvernement suit les actions des ONG avec beaucoup d’intérêt et mène des actions tendant à les accompagner.

« Au niveau du ministère en charge de l’économie, nous avons une direction en charge des ONG/AD et nous travaillons à créer le cadre pour qu’elles puissent intervenir efficacement en termes d’appui à l’état dans le développement national. Nous verrons avec eux comment nous pouvons frayer des pistes en termes de perspectives pour accroitre l’efficacité de leurs interventions », a témoigné Rodolphe Bancé.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

