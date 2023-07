Ouagadougou : 13 cas de décès par noyade enregistrés par les services d’hygiène de la commune, de janvier 2023 à aujourd’hui (Maurice Konaté, PDS)

publicite

La Fédération burkinabè de sauvetage, en marge de la Journée mondiale de la prévention des noyades, a organisé, ce 25 juillet 2023 à Ouagadougou, un panel autour du thème « Faire une action pour stopper la noyade ». Il a été ouvert en présence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté.

Depuis quelques années, en marge de la Journée mondiale de la prévention des noyades, la Fédération burkinabè de sauvetage organise annuellement une séance de sensibilisation sur la noyade.

Pour l’édition 2023, la fédération a décidé de sensibiliser autrement. Elle a donc initié un panel autour du thème « Faire une action pour stopper la noyade ».

Pour Madi Compaoré, président de la fédération burkinabè de sauvetage, il est question à travers ce panel d’inviter plusieurs partenaires afin que chacun puisse apporter une solution aux cas de noyade, de plus en plus réguliers ces derniers temps dans nos cités.

Aussi a-t-il fait savoir qu’il s’agira, en termes de sensibilisation, de faire passer des messages à l’endroit des populations, notamment «limiter les déplacements quand il pleut », au travers des médias.

Maurice Konaté, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, a d’emblée fait comprendre les deux caractères que peut revêtir l’eau. « L’eau, symbole de vie et de renouveau, est une source précieuse qui nous offre de nombreuses possibilités de détente…

Cependant, elle représente aussi un danger réel surtout pour les jeunes enfants et les personnes qui ne savent pas nager. La nage reste l’une des principales causes de décès accidentel dans le monde », a-t-il déclaré.

Pour le simple cas de Ouagadougou, a-t-il pris en exemple, de janvier 2023 à aujourd’hui, les services d’hygiène de la commune ont connu officiellement 13 cas de décès par noyade. « Je ne parle pas des cas de noyade passé sous silence », a-t-il précisé.

Et pour le premier responsable de la commune de Ouagadougou d’interpeller. « Nous devons tous nous unir pour prévenir les tragédies qui surviennent chaque année. Les efforts individuels et collectifs sont essentiels pour rendre nos piscines, nos plages, nos rivières et nos lacs plus sûrs pour tous.

En tant que parents, éducateurs, amis et membres de communauté, nous devons enseigner aux enfants les bases de la natation dès leur plus jeune âge. Savoir nager est un savoir-faire fondamental qui leur permettra d’apprécier l’eau en toute sécurité. De plus, la surveillance constante des enfants lorsqu’ils jouent près de l’eau est primordiale pour éviter des accidents», a-t-il indiqué.

Laurent Compaoré, Secrétaire général ( SG) de la fédération burkinabè de sauvetage, a laissé entendre que leur fédération, jeune, a travaillé à se distinguer. « C’est une fédération qui est jeune, qui est née en 2017, mais reconnue en 2018. La seule différence avec les autres fédérations est que nous avons travaillé à se donner à fond au niveau national et au même moment au niveau international», a-t-il dit.

Au nombre des panélistes, Stanislas Naré et Halidou Doulkoum, tous deux experts au niveau de la fédération burkinabè de sauvetage ; et Seydou Korsaga, du corps des Sapeurs-pompiers.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

